Названо шість кроків, які можуть врятувати від застуди та грипу

Епідемічний сезон грипу та ГРВІ, який припадає на осінньо-зимовий період, цьогоріч буде небезпечнішим через пандемію коронавірусу. Зупинити його нікому не під силу, проте є способи, які кожен може зробити, щоб убезпечити себе.

Насамперед, вони спрямовані на профілактику захворювань під час епідсезону, коли відбувається ослаблення організму і на здоров'я людини впливає чимало чинників. Портал Women's Health назвав шість таких простих кроків, яким рекомендують слідувати фахівці.

1. Зробіть щеплення від грипу

У Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) США вважають, що вакцинація від штамів вірусу грипу є "важливішою, ніж будь-коли" саме в 2020 році, коли світом поширюється небезпечний COVID-19.

2. Їжте більше вітамінів

"Гарне збалансоване харчування, яке передбачає вживання багатих вітамінами та мінералами продуктів, допоможе зміцнити імунну систему і боротися з мікробами застуди та грипу", – пояснила медсестра і віцепрезидентка американської медкомпанії CVS Health Анджела Паттерсон.

Для профілактики простудних захворювань варто зробити щеплення

Зазначається, що деякі вітаміни та мінерали, зокрема вітамін C, D і цинк, впливають на те, наскільки добре працює імунна система людини, тож можуть допомогти боротися з інфекціями. Фахівці радять додатково насичувати організм цими поживними речовинами, вживаючи фрукти і овочі (вітамін С), нежирне молоко, йогурт, сир і замінники збагаченого молока (вітамін D), морепродукти (вітамін D і цинк) та нежирне м'ясо, бобові, горіхи, насіння (цинк) тощо.

3. Потійте

За словами експертів, потовиділення може посприяти виведенню бактерій із легень і дихальних шляхів, що зі свого боку знижує ризик появи застуди, грипу або інших захворювань.

Вживання вітамінів і виконання фізичних вправ зміцнюють імунну систему

Для цього рекомендують робити фізичні вправи, оскільки вони збільшують циркуляцію антитіл і лейкоцитів у крові, які борються з хворобами.

Короткочасне підвищення температури тіла під час і одразу після тренування може допомогти запобігти розвитку бактерій, також вправи сповільнюють вироблення гормонів стресу.

4. Вживайте алкоголь у міру

Дослідження показали, що алкоголь може викликати запалення в кишечнику і пошкодити мікроорганізми, які допомагають людині підтримувати здоров'я імунної системи.

Щоб не допустити ослаблення організму під час епідсезону, варто не зловживати алкоголем і вдосталь висипатися

Фахівці не говорять про повну відмову від, наприклад, улюбленого вина, щоб бути здоровими. Однак, коли справа доходить до частоти вживання спиртного, радять тримати себе під контролем. Так, деякі рекомендують вживати не більше одного келиха вина на день для жінок і двох – для чоловіків.

5. Висипайтеся

Брак сну не тільки змушує людину почуватися млявою – він також впливає на здатність імунної системи захищатися від вірусів. Дослідження показали, що недостатність сну збільшує ризик зараження інфекційними, а також серцевими захворюваннями і раком. Національний фонд сну (NSF) рекомендує більшості дорослих спати від семи до дев'яти годин на добу.

Дотримання елементарних правил гігієни допоможе вберегтися від застуди

6. Дотримуйтеся правил соціальної гігієни

Медики і науковці дають загальне зауваження: всі відомі стратегії щодо запобігання поширенню COVID-19 також можуть допомогти знизити ризик застуди й грипу, і навпаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти Єльського університету (США) припустили, що звичайна застуда може допомогти запобігти захворюванню на коронавірус завдяки виробленню інтерферону.

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