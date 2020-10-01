Напої для зміцнення імунітету: рецепти смачних і корисних коктейлів

З настанням осені ризики перейти на постільний режим збільшуються рази, адже крім вірусів і бактерій, організму постійно випробовують перепади температур, вогкість і інші принади холодного сезону.

Щоб уберегти себе від текучого носа, першіння в горлі та інших ознак ГРВІ, варто не тільки добре одягатися, правильно взуватися і носити з собою парасольку, а й подбати про імунітет, постійно "підгодовуючи" його необхідними корисними речовинами.

MedOboz підготував для вас кілька рецептів корисних осінніх напоїв, які і зміцнять захисні сили організму, і порадують вас своїм приємним смаком і ароматом.

Класичний лимонад

Вам знадобиться: лимон, дві склянки яблучного соку, літр охолодженої кип'яченої води, мед за смаком.

Поріжте лимон на великі часточки і гарненько розімніть, щоб плід максимально "віддав" сік. Додайте до пюре мед, ще раз перемішайте, і залийте все соком і водою. Дайте напою настоятися близько години, потім ще раз все перемішайте, процідіть і насолоджуйтеся смачним лимонадом.

Чим корисний? Такий напій багатий вітаміном С, який зміцнює імунітет і допомагає організму справитися з атаками вірусів і бактерій. Крім того, в ньому містяться необхідні нам антиоксиданти і фітонциди, які зменшують запальні процеси і попереджають їх появу.

Лимонад наситить організм корисним вітаміном С. Едим дома

Імбирний тонік

Вам знадобиться: лимон, корінь імбиру – 4-5 см, літр холодної кип'яченої води, мед за смаком.

Лимон наріжте шматочками і розімніть, імбир натріть на дрібній тертці, потім змішайте все з медом. Залийте мікс водою, дайте настоятися близько 1,5 годин, потім процідіть і подавайте до столу.

Чим корисний? У корені імбиру міститься речовина гінгерол, завдяки якому він допомагає протистояти шкідливим бактеріями і небезпечним вірусам, що викликають респіраторні захворювання. Лимон же і мед, як говорилося раніше, є багатими джерелами вітаміну С, антиоксидантів і фітонцидів.

Журавлинно-обліпиховий морс

Вам знадобиться: по одній чашці журавлини і обліпихи (можна заморожених), 1,5 літра холодної кип'яченої води, мед за смаком.

Процес приготування такого напою надто простий, щоб його проігнорувати. Так, потовчіть або перебийте в блендері ягоди, додавши до них мед. Потім залийте пюре водою, гарненько перемішайте все і пийте на здоров'я.

Чим корисний? Деякі дослідження довели, що кислоти, що містяться в журавлині і обліписі здатні ефективно знищувати прониклі в організм шкідливі бактерії і грибки, а також допомагають у захисті від вірусів, зокрема, грипу. При цьому обидві ягоди варто вживати в сирому вигляді, оскільки тільки так вони зберігають в собі весь корисний склад.

Але пам'ятайте, що за рахунок великої кількості кислоти такий напій не варто пити натщесерце або при наявності запальних станів в органах травлення.

Морс "Червоне сонце"

Вам знадобиться: апельсин, чашка малини (можна замороженої), 1,5 літра холодної кип'яченої води, половинка чайної ложки кориці, мед за смаком.

Очистіть апельсин від шкірки, наріжте часточками і відправте в блендер. Туди ж додайте малину, мед і корицю, і збивайте все до стану пюре. Потім залийте мікс водою, гарненько перемішайте і розливайте в чашки.

Чим корисний? Завдяки плодам цей напій забезпечує організм багатим набором вітамінів, необхідних для повноцінної роботи захисних функцій. А мед і кориця в його складі мають потужну бактерицидну і протизапальну дію.

Раніше MedOboz розповідав, за якими ознаками можна зрозуміти, що з вашим імунітетом не все гаразд.