На порозі нової пандемії? Пташиний грип нагадав про себе

Багатьох стривожили повідомлення про епізоотію (те саме, що епідемія, але у тварин) вірусу грипу A/H5N8 серед птахів по всьому світу. Поки пташиний грип не представляє прямої загрози для здоров'я переважної більшості людей – але незабаром усе може змінитися…

У сфері птахівництва новини листопада і грудня 2020 року нагадують зведення про бойові дії. І змушують згадати тон публікацій перших тижнів коронавірусної пандемії. Йдеться у цих новинах про пташиний грип A/H5N8, який ось-ось оголосять панзоотією (тваринної "пандемією").

Скорочення AI в англомовних новинах зараз набагато частіше означає не звичний Artificial Intelligence (штучний інтелект), а Avian Influenza (пташиний грип).

Ця хвороба з жовтня масово виявляється у домашніх і диких птахів в десятках країн Європи та Азії. Деякі країни вже приступили і до локдаун-обмеженням тваринництва. Так, у Великобританії з 14 грудня фермерським господарствам і власникам птиці категорично заборонено випускати домашню птицю з приміщень – оскільки на відкритому повітрі можливий контакт з дикими птахами, вже зараженими грип H5N8.

Чи безпечно це для людей?

Оригінальні, ті, що не мутували, віруси грипу A cеротипів H5Nх, Н7Nx і H9Nx заражають людей тільки при контакті інфікованої птиці або її свіжого м'яса і крові (або забрудненого цим довкілля) з пошкодженою шкірою, кров'ю і слизовими людини.

Повітряно-крапельним шляхом такий оригінальний вірус від людини до людини не передається або передається вкрай обмежено.

Наприклад, статистика ВООЗ по так званому "курячому грипу" A/H5N1 (яким світ неабияк лякали у 2003-07 роках), здавалося б, невелика. З 2003 року серед людей зареєстровано лише 860 випадків такого пташиного грипу. Однак наступна цифра, хоч і настільки ж мала, грандіозна в порівнянні з першою: 455 осіб з цих 860 інфікованих (53%) від грипу померли.

Отже, мова йде про дуже серйозне, високопатогенне захворювання, від якого помирає кожен другий хворий – а в декількох країнах навіть і дві третини.

Віруси вміють пристосовуватися і породжувати монстрів

Пташиний, а також свинячий (H1Nх, H2Nх, H3Nх) грип можуть викликати серед людей пандемії з однієї причини – вірус грипу вміє швидко мутувати.

По-перше, він часто змінюється випадково при реплікації, тобто розмноженні. Адже механізм розмноження і розвитку вірусу не має інструментів "підрихтування" неточних копій, або їх відбраковування і ліквідації – все, що народжується з "помилками", циркулює далі.

Це явище має назву антигенний дрейф. Час від часу (хоч і дуже рідко) він дозволяє вірусу перетнути міжвидовий бар'єр і перейти до нового хазяїна – наприклад, від птаха до людини.

По-друге, у вірусів грипу, як і у всього живого, існує адаптивна мутація, пристосування. Особливо вона проявляється у вірусу, недавно перетнув видовий бар'єр.

Так траплялося з пташиним грипом A/H5N1, коли він інфікував людину – деякий час з новими раундами реплікації й інфікування у вірусу змінювався поверхневий білок гемаглютинін. Тоді підвищувалася здатність вірусу впроваджуватися в людські клітини.

І найнебезпечніший механізм: у вірусів грипу трапляється антигенний зсув або рекомбінація генів. Це щось на зразок потомства міжрасового шлюбу. Якщо два різних вірусу грипу заражають одну людину або тварину, тоді віруси всередині однієї клітини під час реплікації можуть обмінятися сегментами генома.

Так народжується абсолютно новий, "мозаїчний" вірус. Саме завдяки антигенним зсувам із вірусів пташиного грипу виникли віруси пандемічного "азіатського грипу" 1957 року (A/H2N2, померло понад 1 мільйон осіб) і "гонконгського грипу" 1968 року (A/H3N2, також понад 1 мільйон смертей).

В обох були виявлені фрагменти вірусу грипу A/H1N1 – того самого, який викликав пандемію "іспанки" 1918 року і "свинячого грипу" (у людей) 2009 року.

Основною "змішувальною тарою", в якій через антигенні зсуви виникають нові віруси грипу, вважають організми свиней – вони можуть бути заражені і свинячим грипом, і пташиним, і вірусом грипу людини.

Що з описаного може статися в 2021 році?

Опишемо можливу ситуацію.

Вірус нинішнього високопатогенного для птахів грипу A/H5N8 рано чи пізно заражає не птаха, а свиню (тут у вірусу немає ніяких бар'єрів). А свиня при цьому виявляється інфікованою іншим вірусом грипу – тим, який добре адаптований для людини. Скажімо, циркулюючими серед людей цієї зими штамами "свинячого грипу": A/H1N1 Guangdong-Maonan або A/H3N2 "Гонконг".

І ось у клітинах тварини з двох вірусів антигенний зсув породжує третій, новий вірус – високозаразний для людей вид грипу.

Якщо ви думаєте, що ймовірність подібних мутацій мізерно мала – погляньте на офіційний звіт ВООЗ про інший вид пташиного грипу A/H7N9: "Зафіксовано 1568 лабораторно підтверджених випадків інфікування людей вірусом H7N9 з початку 2013 року, з них 33 випадки мали генетичні мутації гемаглютиніну, що підвищили патогенність ". Тобто зміни білка, який відповідає за прикріплення до клітин (зокрема, до людських), видно у вірусів пташиного грипу мінімум у 2% випадків – а це багато.

Але навіть якщо такої генетичної перетасовки з A/H5N8 не відбудеться у найближчий рік, все одно вже зараз серед нас два названі вище штами "свинячого грипу" A і ще два штами грипу B ( "Вашингтон" і Пхукет "). А може, й інші штами і серотипи грипу.

Що робити, куди бігти?

Бігти до свого сімейного лікаря, а з дитиною – до педіатра – з питанням: який противірусний препарат може допомогти при перших симптомах грипу та ГРВІ. Дуже важливо приймати противірусні препарати прямої дії на вірус відразу після появи симптомів ГРВІ. Чому? Тому що вірусне навантаження на початковому етапі захворювання не таке високе, як у розпал хвороби, коли досягається пік розмноження вірусу. Наприклад, кількість копій вірусів грипу при максимальній вірусному навантаженні досягає 10 у 24 ступені (копій РНК в 1 мл крові). Але якщо прийняти препарат з прямою противірусною дією в перші дні захворювання, коли вірусне навантаження може залишатися на рівні 10 в 12 ступені копій, то властивих грипу та ГРВІ наслідків вірусної атаки на організм, яка називається "хворобою" не буде або вона буде слабко виражена.

Застосування препаратів прямого впливу на вірус, таких як сироп Флавовір (до складу якого входить рідкий екстракт протефлазід) дає можливість блокувати вірусні білки розмноження, не даючи вірусу відтворювати численне потомство і дозволяє знизити циркуляцію вірусів всередині близького оточення. До того ж клінічні дослідження сиропу Флавовір показали, що в умовах щоденного прийому препарату згідно вікових доз і схем застосування не виникає рефрактерності імунної системи: не спостерігається пригнічення синтезу a- і g-інтерферонів.

Така властивість сиропу Флавовір® сприяє підтримці рівня інтерферонів, достатнього для адекватного імунної відповіді організму на інфекційний збудник. У свою чергу, це дає можливість, за необхідності, застосовувати препарат протягом тривалого часу і дітям від народження.

Важливо обговорити це питання з лікарем, який дасть рекомендації щодо захисту членів сім'ї та вікового дозування препаратів з діючою речовиною протефлазід.

І звичайно, варто зважитися на вакцинацію від грипу, а також збалансовано харчуватися й зміцнювати імунітет здоровим способом життя.