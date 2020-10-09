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/ Грип та застуда

Лікар розповів, як впоратися з нежитем і чого робити не можна

16.7т
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Якщо риніт ігнорувати або лікувати неправильно, він може призвести до гаймориту, отиту та інших ускладнень.

Як розповів завідувач відділення отоларингології Київської міської клінічної лікарні №9 Богдан Біль, повітря, проходячи через ніс, звільняється від частинок пилу й мікробів, зігрівається, зволожується. Тим самим попереджає запалення горла й вуха, дихальних шляхів.

Риніт не можна ігнорувати

Риніт не можна ігнорувати. Джерело: 24tv.ua

24tv.ua

"Дихати носом допоможуть судинозвужувальні краплі. Але їх не можна закапувати більше ніж п'ять (щонайбільше – сім) днів. Якщо краплі застосовувати тривало й часто, то можна спровокувати патологічні зміни в слизовій, викликати судинні порушення, аж до підвищення артеріального тиску. Пацієнтам, які страждають на гіпертонічну хворобу, ми часто рекомендуємо "дитячі" дози судинозвужувальних крапель", – зазначив він.

За словами лікаря, промивання носа корисні тільки за вірусної інфекції, щоб очистити слизову.

"Сьогодні є багато спреїв, які під тиском добре промивають порожнину носа. Їх доречно застосовувати, коли є запалення. Але якщо пересихає слизова, промивання може посилити її сухість і навіть викликати набряклість", – попередив Біль.

Щоб зволожити порожнину носа, розм'якшити кірки, лікар радить використовувати масляний розчин вітамінів А і Е.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор Комаровський розповів, як правильно лікувати простудний нежить.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тег
хвороба
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