Контакт с больным ОРВИ – повод для начала противовирусного лечения

Медики считают, что начинать бить тревогу стоит, не ожидая первых симптомов заболевания, а сразу же после контакта с инфицированным человеком.

При этом период максимальной заразности и его длительность напрямую зависит от выраженности таких симптомов, как кашель, насморк и чихание, ведь именно с выделяющимися с ними частицами слизи распространяется вирус. Период заразности заболевшего ОРВИ имеет определенные временные рамки и, как правило, прекращается после выздоровления. Но имеются данные о том, что если заболевание осложнилось развитием пневмонии, то сроки выделения вирусов могут затягиваться на 2-3 недели.

Инкубационный период инфекционного заболевания – это время от попадания возбудителя заболевания и вирусов при ОРВИ в организм человека до появления первых симптомов. Именно в этот период происходят первые шаги вируса на пути к развитию воспаления в дыхательных путях. В среднем инкубационный период составляет 5-6 дней для аденовируса, 2-14 – для коронавируса, 1-4 – для гриппа типа A и до 6 – для гриппа типа B, 2-6 – для парагриппа, 4 – для респираторно-синцитиального вируса и 1-9 – для риновируса.

"Скрытыми носителями" ОРВИ, а также категорией в зоне риска являются дети.

Если родителям известно, что ребенок находился в контакте с больным ОРВИ, не стоит ждать появления у него симптомов. Необходимо сразу обратиться к врачу. Врач может назначить прием препарата Флавовир, с прямым противовирусным действием. В случае, если непонятно, когда ребенок встретил источник вирусной инфекции, к врачу следует обратиться при появлении первых симптомов недомогания. Стоит отметить, что препараты с прямой противовирусной активностью наиболее эффективны в первые 48 часов. Своевременное обращение к врачу и ранний прием противовирусных препаратов прямого действия помогут ребенку справиться с вирусной нагрузкой, будет способствовать уменьшению интоксикации, а также повысит неспецифическую резистентность организма к вирусной и бактериальной инфекциям.

Флавовир предназначен для этиотропного лечения гриппа и ОРВИ, подавляет размножение вируса в организме и защищает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, нормализуя показатели местного иммунитета. Препарат разрешен от рождения. Таким образом, если встречи ребенка с вирусами, вызывающими ОРВИ, избежать не удалось – не стоит отчаиваться и настраиваться на болезнь. При своевременном и грамотном подходе вполне реально предотвратить развитие заболевания, а если вирус оказался проворнее – то облегчить состояние ребенка.

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