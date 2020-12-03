Грип під час пандемії COVID-19: як відрізнити

Цього року сезон грипу збігся з пандемією СOVID-19, по всьому світу спостерігається зростання кількості хворих та госпіталізованих з коронавірусом. За даними МОЗ, за останній тиждень листопада на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло майже 200 тисяч українців.

MedOboz вирішив розібратися, в чому різниця між двома захворюваннями, які симптоми характерні для кожного з них та чи можна одночасно заразитися грипом і коронавірусом.

Грип та коронавірусна інфекція є респіраторними захворюваннями, вони обидва заразні, але мають різних збудників. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (СDC), СOVID-19 поширюється легше, ніж грип, і у деяких людей може викликати більш серйозні ускладнення. Симптоми ковіду не завжди проявляються так швидко, як симптоми грипу, тому може здаватися, що ця хвороба триває довше.

Симптоми COVID-19 включають:

лихоманку або озноб;

кашель;

задишку або ускладнене дихання;

втому;

болю в м'язах або тілі;

головний біль;

втрату смаку або нюху;

біль в горлі;

закладеність носа або нежить;

нудоту або блювоту, діарею.

Однак не в кожної людини, інфікованої коронавірусом, є всі перераховані вище симптоми.

Список симптомів грипу дуже схожий на симптоми ковіду:

підвищення температури або відчуття лихоманки/ознобу;

кашель;

біль в горлі;

нежить або закладений ніс;

болю в м'язах або тілі;

головні болі;

втома.

При грипі у деяких людей може бути блювота і діарея, хоча це частіше зустрічається у дітей, ніж у дорослих.

По суті, ознаки COVID-19 та грипу дуже схожі, відмінним симптомом є втрата смаку або запаху, який характерний тільки для ковіду. Інша головна відмінність – коронавірус викликає більш серйозні ускладнення та дуже небезпечний для певних груп населення.

Чи можна заразитися ковідом та грипом одночасно?

CDC стверджує, що так, можлива наявність обох вірусів одночасно. Медики повідомляли про пацієнтів, у яких були виявлені обидва віруси. Якщо є ймовірність коінфекції, потрібно звернутися до лікаря, щоб він призначив тестування на грип та COVID-19.

Що з щепленнями від грипу та COVID-19?

Існують вакцини від грипу, фахівці в галузі охорони здоров'я рекомендують вакцинуватися всім, починаючи з шестимісячного віку.

Що стосується вакцини проти COVID-19, кілька кандидатів очікують схвалення регулюючих органів. Першими, хто отримає щеплення, будуть медпрацівники і літні люди, що живуть в будинках престарілих.

А як щодо застуди та алергії?

Ознаки застуди зазвичай включають чхання, нежить/закладеність носа, біль у горлі. Кашель може супроводжувати застуду (особливо на пізніх стадіях), але підвищення температури вважається рідкісним явищем.

Загальні симптоми повітряно-крапельної алергії включають нежить/закладеність носа, чхання та свербіж в очах. Іноді при алергії може спостерігатися біль в горлі, а іноді і кашель. Закладеність носових пазух також може викликати головні болі. Міалгія або лихоманка при алергії виключені.

Раніше MedOboz писав, як проявляються симптоми COVID-19 по днях. Прояви коронавірусної хвороби зазвичай з'являються на 4-5 день після зараження.