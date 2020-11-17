Електронні сигарети змінюють реакцію імунітету на віруси – дослідження

Це виражається в змінах захисних генів та зниженому рівні антитіл

У людей, які використовують електронні сигарети, вчені виявили зміни в імунній відповіді на віруси грипу.

Це відкриття має важливе значення в умовах сезонних спалахів грипу та пандемії COVID-19, передає MedicalXpress.

Дослідження показало, що у людей, які курять електронні сигарети, спостерігалися великі зміни в імунних генах клітин органів дихання. Саме ці клітини борються з вірусами. Також відзначається знижений рівень антитіл. У багатьох учасників, які використовували електронні сигарети, ці зміни були більш виражені, ніж у звичайних курців.

Результати показують велику сприйнятливість до вірусів у користувачів електронними сигаретами в порівнянні з некурящими. На думку вчених, ці дані можна екстраполювати і на SARS-CoV-2, оскільки цей респіраторний вірус вражає органи дихання, зокрема легені.

Раніше MedOboz писав про зв'язок між дихальною недостатністю при COVID-19 і гіперреакціэю імунної системи на вірус. Вчені вважають, що ці два стани не пов'язані, оскільки цитокіновий шторм спостерігається тільки у 4% хворих.

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