Два в одному: коронавірус і грип "працюють" у парі

Епідемію грипу щороку очікують з тривогою як медики, так і звичайні люди, особливо ті, хто перебуває в групі ризику і має хронічні захворювання. Дуже хвилюються і мами за своїх дітей, адже імунітет малюків слабкий та до кінця не сформований.

Але цього року до звичних уже для нас вірусів додався ще один – коронавірус SARS-CoV-2. Поки він не вивчений повністю, ніхто не може спрогнозувати, чи можливо одночасне зараження дитини на грип та COVID-19? І чим загрожує таке поєднання вірусів хворому?

Чи можливе подвійне зараження вірусом грипу та COVID-19?

Медичні дослідження показують, що коронавірус може спокійно співіснувати в одному організмі разом з іншими вірусами. COVID-19 часто супроводжується інфікуванням вірусами грипу, парагрипу, аденовірусами. Такі дані отримали вчені з Ірану. В дітей вони виявили коінфекцію тільки з метапневмовірусом. Однак в обох випадках дослідники не дали відповідь, чи став перебіг хвороби важчим через "співмешкання" вірусів.

Медики, які займалися лікуванням таких пацієнтів, відзначили, що тест на COVID-19 у них зазвичай показує помилково негативні результати, що вводить в оману фахівців. Симптоми обох інфекцій багато в чому схожі:

• підвищена температура тіла;

• головний біль;

• слабкість;

• ломота в тілі;

• кашель тощо.

COVID-19 вражає нижні дихальні шляхи, натомість грип – верхні. Якщо у дитини ослаблений імунітет одним патогеном, ймовірність попадання в його організм іншого вкрай висока. При цьому захворювання протікатиме у важкій формі й може спровокувати різні ускладнення.

Як протікає подвійне інфікування у дітей?

Дані про те, як протікає захворювання з "міксом" інфекцій у дітей різняться. Деякі китайські медики впевнені, що ймовірність летального результату при зараженні тільки COVID-19 і його комбінацією з грипом приблизно однакова. Водночас їхні колеги запевняють, що нашарування інфекцій провокує посилення перебігу однієї з них. Згідно з їхніми даними, при одночасному інфікуванні коронавірусом і грипом типу А хвороба протікала без особливих ускладнень. Одник, при комбінації SARS-CoV-2 з грипом типу В, часто приводила до серйозних ускладнень і навіть летальних наслідків.

Суперечать висновкам китайських вчених дані, які отримали медики з Великобританії. Поспостерігавши за 19 тисячами хворих COVID-19, які додатково мали симптоми грипу, вони прийшли до висновку, що при наявності грипу в організмі ймовірність інфікування коронавірусів знижується в середньому на 58%. Цей факт може вказувати на своєрідну конкуренцію між збудниками. У тих людей, хто виявився зараженим одразу двома інфекціями, ймовірність летального результату підвищувалася в 2,27 раз, ніж при коронавірусі. Це дозволило припустити, що ефект посилення дії двох вірусів можливий.

Як проходить лікування?

Навіть якщо у дитини підтвердилося одночасне інфікування двома вірусами, як лікувати такий "мікс" точно не ясно. Специфічних препаратів від COVID-19 на даний момент не існує. У разі захворювання зазвичай проводиться симптоматичне лікування. Є препарати, здатні зменшити важкість перебігу грипу. Однак одночасний прийом ліків від двох вірусів може бути несумісним, привести до ускладнень і розвитку негативних реакцій з боку організму. Тому, якщо у дитини з'явилися перші симптоми захворювання, необхідно звертатися до лікаря. Розбиратися з причиною респіраторного захворювання і коронавірус це або грип, а можливо "мікс"-інфекція, повинен фахівець.

Чи можна захистити дитину від інфікування COVID-19 та грип?

Проведення численних досліджень підтвердило той факт, що подвійне зараження можливе. Також є інформація про те, що поєднання вірусів здатне спровокувати ускладнення. Крім цього, поки не зрозуміло, чим можна ефективно лікувати COVID-19 і як така терапія буде поєднуватися з традиційною, яку прийнято призначати при сезонному грипі. Тому лікарі наполегливо рекомендують займатися профілактикою, особливо тим, хто входить до групи ризику (діти, вагітні та люди похилого).

Вакцинація дітей від грипу в цьому році актуальна як ніколи. Це відмінний спосіб не тільки захистити малюка від грипу, а також полегшити перебіг хвороби, якщо зараження грипом все ж станеться. Вчені з Бразилії звернули увагу на той факт, що пацієнти, які раніше були щеплені від грипу, набагато легше переносили COVID-19. У них рідше спостерігалися різні ускладнення і не знадобилась інтенсивна терапія.

Від коронавірусу вакцини в Україні поки немає, від грипу – у чималому дефіциті. Крім збалансованого харчування, прогулянок на свіжому повітрі, лікар може призначити препарат прямої противірусної дії, наприклад сироп Флавовір (у складі якого рідкий екстракт протефлазід). Чому саме Флавовір? Відомо, що віруси грипу і корона віруси – це РНК-віруси. Флавоноїди, які входять до складу препарату Флавовір, пригнічують вірусоспецифічні ферменти і вірус не може себе копіювати. Сироп пригнічує розмноження вірусів ГРВІ та грипу, зменшує кількість збудників, які викликають симптоми, і захищає слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, нормалізуючи показники місцевого імунітету. Також, за рекомендацією лікаря Флавовір можна приймати для профілактики респіраторних вірусних інфекцій та грипу, в тому числі пандемічних штамів.