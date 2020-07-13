Чи допомагають сезонні ягоди і рослини при лікуванні ГРВІ

Вірусні інфекції дихальних шляхів та грип, негативно впливають на наше життя. При цьому навіть не рятують лікарські препараті та вакцини. А все тому, що захворювання, яке звично називають застудою, викликається не одним, а багатьма типами вірусів. Про це пише grippua.

При цьому один тип вірусу має безліч підтипів. Часті зміни в антигенних структурах респіраторних вірусів (особливо РНК-вірусів) ускладнюють розробку універсальних ліків і вакцин. Тобто неможливо створити вакцини проти всіх відомих вірусів, а потім їх перероблювати навздогін змінам вірусів.

Однак сучасна медицина має значний арсенал засобів для лікування ГРВІ та грипу. Більшість з них полегшують головні симптоми: нежить, головний біль, температуру. Але вірус продовжує жити, поки організм сам не впорається з ним. Тому, щоб зміцнити здоров’я та імунітет знадобиться допомога природи.

Рослини можуть полегшити перебіг ГРВІ. Терапевтичний ефект забезпечується наявністю хімічних та біохімічних агентів, які виділяються з них – це поліфеноли, флавоноїди, сапоніни, глюкозиди і алкалоїди. Наприклад, ефективними при лікуванні інфекцій верхніх дихальних шляхів будуть корінь солодки, бузина і журавлина, ехінацея, гранат та чай із гуави.

Наукові дані підтверджують ефект і лікарську дію при ГРВІ та грипі деяких вітамінів та мінералів. Приміром, вживання продуктів, багатих цинком та вітаміном С, може зменшити тривалість і важкість застуди. Вітамін D вживають для профілактики грипу. Пробіотики та продукти, що містять селен, зміцнюють імунну систему, захищаючи від вірусу грипу та ГРВІ.

Сезонні ягоди також здатні зміцнити імунітет. Серед них – чорниця та лохина, ягоди годжі, журавлина, дереза, обліпиха, ківі, вишня, калина, малина. Довели ефективність лужні дієти та напої. Імунна функція працює краще в лужному середовищі. У 1918-19 рр. під час "іспанки" було помічено, що підлужнювання харчовою содою знижує зараження грипом та полегшує симптоми.

Підлужнювання досягається за рахунок лужних дієтичних джерел харчування (фрукти та овочі) і скорочення кислотних харчових джерел (м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, зернові, безалкогольні напої). На pH крові також можна впливати природно (не за допомогою дієти). Наприклад, стрес і занепокоєння викликають кислий pH, а медитація приводить до лужного pH.

У боротьбі з вірусами ГРВІ та грипу добре показують себе препарати прямої дії на основі флавоноїдів. Зокрема, сироп Флавовір (оновлений Імунофлазід). Він пригнічує ферменти вірусу грипу та ГРВІ, тим самим блокує їхню здатність розмножуватися і поширюватися у дихальній системі.

Отже, запорука швидкого одужання – це своєчасне лікування. При перших симптомах застуди звертайтеся до лікаря. Пийте більше трав'яних чаїв, регулярно провітрюйте приміщення, вживайте достатньо овочів і фруктів.

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