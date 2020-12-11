Безсимптомна біда: "легка" коронавірусна хвороба у дітей виявилася підступною

Коронавіруси, які до недавнього часу викликали легкі застудні захворювання у дітей і були не на слуху, сьогодні розглядаються як одні з найбільш небезпечних вірусів. "Корона" потіснила навіть вірус грипу, який славиться своїми ускладненнями.

Новому коронавірусу властива така ж здатність – від його ускладнень гинуть пацієнти з хронічними захворюваннями, люди похилого віку. При чому є дані, що вірус може мати відтерміновану дію, а його ушкоджуючий ефект на організм обумовлений взаємодією з особливими рецепторами, які крім верхніх і нижніх відділів дихальних шляхів виявилися в стінках судин, кишечнику, нирках та інших внутрішніх органах. Така особлива взаємодія наштовхнула експертів на думку про те, що запалення легенів, як при традиційних гострих респіраторних вірусних інфекціях, до яких відноситься грип, може бути далеко не найнебезпечнішим ускладненням коронавірусної інфекції. Від неї страждає безліч органів, тому наслідки можуть бути відстрочені приблизно на 2 тижні.

Для дітей ситуація не менш актуальна. Досі коронавіруси хоч і були частими винуватцями застуди, але захворювання за твердженням медиків у дітей перебігало в більшості випадків легко і без важких наслідків. З ускладнень, згідно з даними, отриманими з Китаю, найчастіше діти хворіли на пневмонію, що очевидно, оскільки легені часто вражаються при ГРВІ, а при грипі – це найпоширеніше ускладнення. Але з часом лікарі почали діагностувати у дітей множинне ураження внутрішніх органів, частіше за все – серця і шлунково-кишкового тракту. Це дало привід говорити про двохвильовий перебіг захворювання у дітей: під час першої хвилі симптоми захворювання слабко виражені або їх взагалі немає, (але при цьому відбувається активне виділення вірусу в навколишнє середовище), і друга хвиля – коли проявляються викликані вірусом множинні ураження внутрішніх органів, які лікарі називають Кавасакі-подібним, або педіатричним системним запальним, синдромом, а деякі вважають його аналогом коронавірусної інфекції у дітей.

Це означає, що вірус, який потрапив до організму дитини, запускає механізми, що поступово викликають розлади в роботі перш за все тих органів, які мають потрібні вірусу рецептори. Але відбувається це не так швидко, як, наприклад, при важкому грипі.

У тривалості інкубаційного періоду при інфікуванні коронавірусом у дітей також є особливості. Відомо, що застуда розвивається швидко, а симптоми з'являються буквально на 2-3 день. При зараженні коронавірусом ситуація виглядає трохи інакше: вірус довго зріє в організмі – сьогодні говорять, що інкубаційний період у нього триває в 2-3 рази довше, ніж у вірусу грипу, і може досягати 14 днів. У дітей цей період може розтягуватися до 24 днів.

Виділення вірусу починається за 1-2 дня до появи перших симптомів, які можуть бути або слабо виражені, або відсутні. Важливо, що генетичний матеріал (РНК) вірусу у дітей може визначатися до 22 дня хвороби і довше, в екскрементах – до 28 днів не завжди в активній формі. Ці цифри вказують на те, що вірус в дитячому організмі може бути присутнім досить тривалий час.

Різниця в симптомах ГРВІ та коронавірусної інфекції у дітей: наскільки вона значуща?

Наявні сьогодні дані, отримані при аналізі захворюваності коронавірусом у дітей, дозволили говорити лікарям про переважно легкий, а в деяких випадках безсимптомний перебіг захворювання. Адже тільки у половини (50%) хворих дітей визначаються симптоми ураження дихальної системи, такі як підвищення температури тіла, кашель і біль в горлі. Вкрай рідко у дітей виникають головний біль, загальна слабкість, біль у м'язах, нежить, свистяче дихання. Однак це не означає, що зараження коронавірусом можна вважати безпечним, оскільки більш важкий перебіг захворювання мав місце у немовлят і дітей до 5 років, які страждають хронічною патологією (ожиріння, діабет). А через 2 тижні у деяких безсимптомних дітей виникала лихоманка – коли температура тіла підвищувалася до 40 °С, на тілі з'являлися висип, набряклість, спостерігалися симптоми кон'юнктивіту, діти скаржилися на біль в руках і ногах, в животі, нудоту, блювання. Ці явища трактувалися лікарями як педіатричний системний запальний синдром і вимагали лікування в лікарні.

У дітей часто виникали так звані посткоронавірусні симптоми, до яких відносять "коронавірусні пальці" – коли на окремих фалангах з'являються явища запалення судин (шкірного васкуліту), які супроводжувалися хворобливістю і зовні були схожі на відмороження. Можлива поява висипу, яка нагадує висипання при вітряній віспі. Дискутується можливість ураження нервової системи, розвиток психічних розладів (депресії, тривожності, порушень сну, посттравматичного стресу).

Як ставитися до цих даних?

Думки лікарів, як і суспільства, розділилися. Одні стверджують, що коронавірусні захворювання у дітей перебігають легко і турбуватися немає про що. Інші висловлюють думку, що новий коронавірус відрізняється від "старих", які викликають ГРВІ у дітей, і аргументують її статистичними даними: коронавірусні епідемії, що виникали раніше, і які являються найближчими родичами нового коронавірусу, супроводжувалися більшою смертністю серед дітей – близько 8,5–40% порівняно з 3,5–5% при сьогоднішній коронавірусній інфекції на даний момент. У будь-якому випадку, з коронавірусом та спричиненим ним захворюванням не все так просто, і навіть якщо зараз дитина, яка побувала в контакті з хворим, виглядає абсолютно здоровою, це не означає, що вірус не нагадає про себе через 2 тижні.

Тому до здоров'я дітей потрібно ставитися дуже уважно. Особливо якщо вони спілкувалися з людиною, у якої підтверджено діагноз коронавірусної інфекції. Якщо такий контакт відбувся, не варто заспокоювати себе інформаційними штампами про те, що це захворювання у дітей перебігає легко, а симптоми можуть і не з'явитися.

За перших симптомів гострої респіраторної інфекції чи грипу батькам важливо негайно обговорити це питання з лікарем – перш за все, щодо противірусної терапії, яка на початковій стадії захворювання має першорядне значення. Якщо лікар вважатиме за потрібне, він призначить дитині прямий противірусний препарат Флавовір. Діюча речовина препарату – рідкий екстракт протефлазіду – пригнічує активність вірусних ферментів і блокує здатність вірусів грипу та ГРВІ відтворювати власні копії в клітинах людини. Відомо, що і віруси грипу, і коронавіруси – це РНК-віруси, які мають загальні механізми реплікації, – а флавоноїди, що входять до складу противірусного препарату сиропу Флавовір, блокують проникнення і реплікацію ДНК і РНК-вірусів шляхом пригнічення вірусоспецифічних ферментів.

Таким чином, наявна на сьогоднішній день інформація про коронавірусну інфекцію поки не дає відповідей на всі питання. Однак результати спостереження за хворими дітьми свідчать про те, що новий вірус для них не такий вже нешкідливий, як це здавалося на початку пандемії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!