Вакцинація людей з діабетом від COVID-19 повинна бути пріоритетною, – вчені

У хворих на діабет в три рази вище ризик потрапити в лікарню та тяжкого COVID-19

Пацієнти з цукровим діабетом 1 та 2 типу мають в 3 рази більший ризик госпіталізації з COVID-19 та більш важкий перебіг інфекції, тому вони повинні отримати щеплення одними з перших.

Як пише Medscape, робота, проведена в Медичному центрі Університету Вандербільта, США, є першим дослідженням, в якому проводиться проспективна оцінка як стаціонарних, так і амбулаторних пацієнтів з коронавірусом.

Отриманий вченими результат дуже важливий, оскільки Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) по-різному класифікували типи діабету з точки зору супутніх захворювань, які збільшують ризик важкого COVID-19. Автори дослідження вважають, що "обидва типи діабету потрібно поставити в один ряд", оскільки при наявності діабету 1 або 2 типу шанси потрапити до лікарні збільшуються в три або чотири рази, як і ризик тяжкості захворювання та смертності.

Поява вакцин від коронавірусу виглядає багатообіцяючими для пацієнтів з діабетом.

"Грунтуючись на початкових прес-релізах компаній Pfizer і Moderna, я оптимістично налаштований щодо того, що ці вакцини можуть знизити підвищену захворюваність і смертність від COVID-19, з якими стикаються пацієнти з діабетом", – говорить провідний автор публікації і доктор медицини Джастін Грегорі.

Раніше MedOboz писав, що поширеним ускладненням діабету є погіршення зору. Діабетична ретинопатія виникає через порушення мікроциркуляції сітківки, постійної гіперглікемії та змін метаболізму.

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