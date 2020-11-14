Цукровий діабет і його вплив на зір

З нагоди Всесвітнього дня діабету, який відзначається 14 листопада, експерти нагадують, що зір також може погіршуватися при даній патології. Це ендокринне захворювання є однією з основних причин сліпоти.

Про вплив цукрового діабету на зір, про причини розвитку ретинопатії, її симптоми, виявлення та профілактику пише La Repubblica.

Коли людина помічає погіршення зору, вона думає, що це тільки вікова проблема, в той час це часто є початком запальних процесів сітківки, викликаних діабетом. Фактично, діабет входить до трійки основних причин сліпоти. Наприклад, діабетична ретинопатія, яка виникає, головним чином, через тривале пошкодження дрібних кровоносних судин сітківки, може викликати 1,9% порушень зору і 2,6% сліпоти.

Чи впливає діабет на очі?

Так, така важка хвороба, як діабет, вражає органи зору. Це ускладнення спостерігається і у пацієнтів з діабетом І типу, які отримують інсулін, і у хворих на діабет II типу, особливо при наявності зайвої ваги. Іншими органами-мішенями захворювання також є нирки і стопи.

Причини діабетичної ретинопатії

Порушення мікроциркуляції сітківки, постійно підвищений рівень глюкози в крові, а також порушення метаболізму, викликані діабетом, є основними причинами ретинопатії. Стінки кровоносних судин втрачають свою міцність і рідина може потрапляти в сітківку, викликаючи накопичення токсичних речовин. Захворювання прогресує повільно і людина не відразу помічає проблеми із зором.

Форми ретинопатії

Непроліферативна – через закупорку уражених судин виникають ішемічні ділянки, це свого роду мікроінфаркти сітківки.

Проліферативна – коли порушений кровообіг, організм намагається виправити це утворенням нових судин. У даній ситуації розростання нових судин критичне, оскільки вони дуже крихкі і пропускаю рідину до сітківки.

Діабетичний макулярний набряк

Діабет також може чинити шкідливий вплив на макулу, яка є частиною сітківки. Збільшується ризик набряку жовтої плями, відомий як діабетичний набряк жовтої плями. Згодом цей стан може послабити здатність чітко бачити, викликаючи часткову втрату зору і навіть сліпоту. Це ускладнення зазвичай розвивається у людей, у яких вже є інші ознаки діабетичної ретинопатії.

Симптоми

Хворий на діабет може мати хороший зір протягом багатьох років, навіть якщо у нього є початкові зміни сітківки, такі як ексудація або крововилив. Потім прогресуюча втрата клітин викликає поступове погіршення зору. В інших випадках пацієнт не відчуває занепокоєння до пізніх стадій захворювання, коли відбувається серйозна і раптова втрата зору через внутрішньоочні кровотечі.

Розпізнати ретинопатію можна за затуманенням зору, появою "мошок" перед очима, крововиливами в сітківку та склоподібне тіло. Іноді офтальмолог, досліджуючи сітківку, виявляє діабет у пацієнтів, які навіть не підозрювали, що мають таку серйозну хворобу. Зниження зору є симптомом пізньої стадії ретинопатії.

Профілактика

Пошкоджень сітківки можна уникнути, ретельно контролюючи рівень цукру в крові, кров'яний тиск і рівні циркулюючих ліпідів в крові, таких як холестерин і тригліцериди. Важливе значення має правильне харчування і контроль ваги. Пацієнти, які страждають від діабету протягом 5 років, повинні щорічно проходити обстеження у офтальмолога для своєчасного виявлення порушень в сітківці.

З таким діагнозом, як діабет, складно змиритися. Багато пацієнтів відчувають злість по відношенню до хвороби, яку потрібно буде лікувати все життя. Фахівці рекомендують звертатися до психолога, який допоможе адекватно впоратися з проблемою. Прийняття хвороби і старанний догляд незамінні при лікуванні хвороб очей у пацієнтів з діабетом.

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