Статеві гормони захищають від тяжких симптомів при COVID-19 – дослідження

Віктор Литвиненко Ендокринологія 20:11, 25.11.2020

Гормони репродуктивної системи жінок відіграють захисну роль при коронавірусній хворобі.

До такого висновку прийшов учений Граціано Пінна, проаналізувавши наявні дані про зв'язок гормонів з COVID-19. Його стаття була опублікована в журналі Trends in Endocrinology and Metabolism.

На думку дослідника, статеві стероїди (естроген і прогестерон) здатні впливати на тяжкість симптомів у хворих на коронавірусну інфекцію. Це припущення ґрунтується на таких функціях цих молекул:

  • забезпечення протизапальної дії;

  • зміна компетентності імунних клітин;

  • стимуляція вироблення антитіл;

  • стимуляція відновлення респіраторних епітеліальних клітин;

  • придушення рецептора ACE2 (основних "воріт" для проникнення SARS-CoV-2 в клітини).

Між чоловіками та жінками з COVID-19 існує різниця між тяжкістю симптомів та госпіталізацією в відділення інтенсивної терапії, при цьому жінки більш стійкі.

MedOboz раніше писав, що вчені назвали можливу першу ознаку коронавірусу. Хворі на COVID-19 скаржаться на неприємні відчуття в носі та роті ще до втрати смаку та нюху.

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