Статеві гормони захищають від тяжких симптомів при COVID-19 – дослідження
Гормони репродуктивної системи жінок відіграють захисну роль при коронавірусній хворобі.
До такого висновку прийшов учений Граціано Пінна, проаналізувавши наявні дані про зв'язок гормонів з COVID-19. Його стаття була опублікована в журналі Trends in Endocrinology and Metabolism.
На думку дослідника, статеві стероїди (естроген і прогестерон) здатні впливати на тяжкість симптомів у хворих на коронавірусну інфекцію. Це припущення ґрунтується на таких функціях цих молекул:
забезпечення протизапальної дії;
зміна компетентності імунних клітин;
стимуляція вироблення антитіл;
стимуляція відновлення респіраторних епітеліальних клітин;
придушення рецептора ACE2 (основних "воріт" для проникнення SARS-CoV-2 в клітини).
Між чоловіками та жінками з COVID-19 існує різниця між тяжкістю симптомів та госпіталізацією в відділення інтенсивної терапії, при цьому жінки більш стійкі.
MedOboz раніше писав, що вчені назвали можливу першу ознаку коронавірусу. Хворі на COVID-19 скаржаться на неприємні відчуття в носі та роті ще до втрати смаку та нюху.