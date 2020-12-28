Прийом ліків від діабету може викликати серйозне ускладнення при COVID-19

При зараженні коронавірусом у хворих на діабет, які приймають препарати для зниження рівня цукру, може підвищуватися ризик розвитку діабетичного кетоацидозу.

Таке припущення зробили дослідники з Brigham and Women's Hospital, передає MedicalХpress.

Діабетичний кетоацидоз – рідкісне, але серйозне ускладнення цукрового діабету, здатне призвести до летального наслідку. Цей стан характеризується тим, що клітини організму не отримують достатньо глюкози для виконання своїх функцій. Брак глюкози компенсується за рахунок метаболізму жирів, що призводить до накопичення кетонів.

Були вивчені п'ять випадків розвитку діабетичного ацидозу у пацієнтів з COVID-19, які надійшли в стаціонар для лікування основного захворювання – цукрового діабету. Всі хворі приймали селективні інгібітори натрій-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2i). Автори рекомендують припинити прийом таких ліків в разі хвороби, втрати апетиту.

Також вони підозрюють, що COVID-19 може бути причиною підвищеного ризику діабетичного кетоацидозу. При зараженні вірус зв'язується з клітинами підшлункової залози, що виробляють інсулін, і може чинити на них токсичний вплив. Ще одним фактором може бути підвищення рівня цитокінів, яке є частиною імунної відповіді на інфекцію.

Раніше MedOboz писав, що пацієнти з цукровим діабетом 1 і 2 типу мають в три рази більший ризик госпіталізації з COVID-19 і більш важкий перебіг інфекції, тому вони повинні отримати щеплення одними з перших.

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