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/ Ендокринологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Препарат компанії Eli Lilly показав високу ефективність в лікуванні діабету

1.4т
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Використання тірзепатіду призвело до зниження рівня глікозильованого гемоглобіну (A1C) та маси тіла у дорослих з цукровим діабетом 2 типу.

Як повідомляється на сайті Eli Lilly, ефективність та безпека препарату оцінювалися в ході плацебо-контрольованого дослідження SURPASS-1.

В результаті застосування тірзепатіду в найвищій дозі (15 мг) вдалося знизити рівень А1С на 2,07%, а масу тіла на – на 9,5 кг. Більше половини учасників, які отримали ліки, досягли рівня A1C менше 5,7%, який спостерігається у людей без діабету.

Рівень глікозильованого гемоглобіну відображає середній вміст цукру в крові за тривалий період. Даний показник відображається одиницях SI (в ммоль / моль) і одиницях NGSP (у %). Значення HbA1c ≥ 6,5% – діагностичний критерій цукрового діабету. Для діагностики предіабету використовують рівень А1С 5,7-6,4%.

Тірзепатід проявляє агоністичні ефекти як щодо рецептора глюкозозалежного інсулінотропного поліпептиду (GIP), так і рецептора глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1). У доклінічних моделях було показано, що GIP знижує споживання їжі та збільшує витрату енергії, що призводить до зниження ваги, а в поєднанні з агоністом рецептора GLP-1 може чинити більший вплив на глюкозу і масу тіла.

Раніше MedOboz писав, що пацієнти з цукровим діабетом 1 і 2 типу мають в три рази більший ризик госпіталізації з COVID-19 і більш важкий перебіг інфекції, тому вони повинні отримати щеплення одними з перших.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
ліки діабет
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