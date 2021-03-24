Жити у час, коли постійно відбуваються зміни, складно для усіх. При цьому особлива тривога, пов’язана з невпевненістю у майбутньому, постійно супроводжує тих хворих на цукровий діабет, життя яких залежить від щоденного введення індивідуально призначеного препарату інсуліну.

Усі добре пам’ятають, як ще кілька років тому інсуліни, закуплені через не завжди вчасно проведені регіональні тендери, видавалися хворим у поліклініках, а у тих численних випадках, коли отримані інсуліни не покращували стан хворого, їх зміна на більш сучасні відбувалася лише у стаціонарі з процедурою підтвердження спеціальною комісією. Така система забезпечення життєво необхідними ліками була незручною ані для пацієнтів, ані для лікарів, а також мала очевидні ознаки можливої корупційної складової.

Саме тому запровадження в Україні у 2017 році пілотного проекту з реімбурсації інсулінів із започаткуванням ведення електронного реєстру інсулінзалежних пацієнтів було дійсно революційним кроком. За час, що минув, уся медична спільнота нашої країни схвально оцінила нові зміни та надані можливості для ефективної допомоги при цукровому діабеті: відсутність залежності у призначеннях інсулінів від результатів тендеру; скасування необхідності госпіталізацій та проходження комісій; отримання пацієнтами необхідних інсулінів у аптеках за попередньо виписаним рецептом.

А найбільш важливим стало те, що нова система надала можливість лікарю призначити пацієнту той препарат інсуліну, який дійсно відповідає його потребам та реалізувати право кожного пацієнта отримати за його бажанням більш сучасний, а тому потенційно більш ефективний та безпечний препарат інсуліну. Слід відмітити, що такі бажані позитивні зміни відбулися доволі швидко. Коли на старті програми реімбурсації тільки 10% хворих на цукровий діабет отримували аналогові інсуліни, в даний час у середньому в Україні 20%, у деяких регіонах і 30% пацієнтів отримують сучасні препарати аналогів інсуліну.

Новим напрямом у вітчизняній охороні здоров’я стало впровадження сучасного світового досвіду використання фармакоекономічних підходів та застосування методології оцінки медичних технологій для забезпечення максимальної доступності пацієнтів до необхідних їм ліків, що особливо актуально при реформуванні системи забезпечення інсулінами пацієнтів із цукровим діабетом.

Як приклад, наведемо результати декількох фармакоекономічних досліджень схем лікування різними видами інсуліну, проведених вченими інших країн. Зокрема, дослідження "Порівняльний аналіз вартості лікування інсулінозалежних пацієнтів у Болгарії" (2013), де використано метод аналізу вартості захворювання, встановило, що хоча людський інсулін є дешевшим, використання аналогових інсулінів виявилось фінансово вигіднішим у довгостроковій перспективі, оскільки при цьому суттєво знижуються значні видатки на госпіталізацію та лікування ускладнень цукрового діабету. Аналогічні дані було отримано у результаті дослідження "Вартість госпіталізації через мікросудинні та макросудинні ураження у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го та 2-го типів у Болгарії" (2015).

Показовими є дослідження з використанням методу аналізу впливу відповідної фармакотерапії на бюджет. Наприклад, "Оцінка використання інсуліну та співвідношення ціни і якості при цукровому діабеті 2-го типу у Великій Британії" (2013) де обчислено як би вплинув на бюджет перехід усіх пацієнтів з аналогових інсулінів тривалої дії на людські НПХ-інсуліни. Так, станом на 2013 рік, загальні витрати на лікування пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу у Великій Британії становили 3,9 млрд фунтів стерлінгів, у тому числі витрати на лікарські засоби — 397 млн фунтів. Згідно з результатами моделювання, в разі переходу на НПХ-інсулін, короткострокова економія становила б 26 млн фунтів на рік, однак у довгостроковій перспективі видатки збільшилися б на 284 млн фунтів стерлінгів.

Отже, особи, які приймають рішення про забезпечення хворих на цукровий діабет в Україні препаратами інсуліну повинні враховувати світовий досвід та доведені знання про те, що загальні витрати на охорону здоров’я не обов’язково зменшаться, якщо надати хворим більш дешеві препарати.

На даний час нас очікують нові зміни у системі забезпечення ліками хворих на цукровий діабет – з 1 липня 2021 року реімбурсація інсулінів переходить під опіку Національної служби здоров ’ я України (НСЗУ). Нещодавно командою НСЗУ оприлюднено можливі майбутні правила функціонування системи, ознайомлення з якими викликало обгрунтоване занепокоєння у медичних та фармацевтичних спеціалістів, інсулінозалежних хворих та членів їх родин.

Так, аналіз запропонованого категорійного розподілу хворих, які мають право на отримання (з відшкодуванням коштів, тобто реімбурсацією) конкретних видів інсулінів вказує на те, що не усі майбутні зміни мають прогресивні ознаки, а деякі навпаки – характерні для руху в минуле. Так, тепер переважній більшості пацієнтів в Україні пропонується безоплатно отримувати лише препарати людського інсуліну у флаконах, а переведення на аналоги інсулінів буде можливим лише після їх госпіталізації з важкою гіпоглікемією. Через дані зміни навіть така соціально чутлива категорія населення, як вагітні з цукровим діабетом, у недалекому майбутньому не зможуть безоплатно отримати аналогові інсуліни. А вагітні в Україні складають не більше 15% від усіх інсулінзалежних пацієнтів. Можливо в даний час команда НСЗУ вважає це економічно вигідним для держави, але згадаємо переконливі результати вищевказаних світових досліджень.

Хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що результати численних фармакоекономічних наукових досліджень чітко констатують - недостатній контроль цукрового діабету значно збільшує загальні витрати на його лікування! Отже, підвищення рівня використання сучасних протидіабетичних лікарських засобів, які дозволяють краще компенсувати хворого, знижують ризик виникнення гіпоглікемії та ускладень цукрового діабету, дозволить у цілому скоротити витрати системи охорони здоров’я.

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