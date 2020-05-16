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/ Ендокринологія

Лікарі попередили про приховану загрозу COVID-19: проявляється через багато років

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Пацієнти, що перехворіли на коронавірус COVID-19, можуть згодом заробити інсулінозалежний цукровий діабет.

Такого висновку дійшли вчені під керівництвом Хуайнонга Чена з лікарні Тяньцзінь, Китай. Дослідники з'ясували, що люди, які побороли атипову пневмонію у 2002–2003 роках, через 12 років отримали діабет, пишуть "Известия".

Цукровий діабет

Цукровий діабет

Дослідження засвідчило, що коронавірус у великій кількості локалізується в ендокринній частини підшлункової залози, а її клітини виробляють гормон інсулін, який регулює рівень глюкози в крові. Таким чином, вчені припустили, що через це у деяких пацієнтів, які перенесли коронавірус нового типу, з'явиться гострий інсулінозалежний цукровий діабет.

Також, крім діабету, у пацієнтів були виявлені інші хвороби. Наприклад, підвищена сприйнятливість легенів до інфекцій, пухлини, серцево-судинні проблеми та порушення метаболізму глюкози і ліпідів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , вчені виявили, що висока смертність пацієнтів від COVID-19 пов'язана з різними запальними процесами в організмі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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