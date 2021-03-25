Ефективність вакцини AstraZeneca виявилася меншою від заявленої

Карина Бондаренко Новини медицини 07:32, 25.03.2021 Оновлено: 08:55, 25.03.2021

AstraZeneca перерахувала дані дослідження про ефективність своєї вакцини і дійшла висновку, що в запобіганні симптоматичного COVID-19 вона ефективна на 76% замість 79%, заявлених раніше цього тижня.

Перерахунок даних довелося провести після того, як незалежна комісія звинуватила фармацевтичну компанію в зборі відомостей із метою рекламувати вакцину, повідомляє АР.

Група в різкому листі компанії і керівникам охорони здоров'я США заявила, що AstraZeneca не врахувала під час аналізу деякі випадки зараження коронавірусом, що може підірвати довіру до вакцини.

Зазначається, що подібні суперечки зазвичай залишаються конфіденційними, проте в цьому разі національні інститути охорони здоров'я публічно закликали AstraZeneca виправити неточності в дослідженні.

Незважаючи на менший відсоток ефективності, згідно з новими результатами, вакцина AstraZeneca на 85% захищає від можливості захворіти людей 65 років і старших.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • AstraZeneca заявила, що третя фаза випробувань її вакцини проти коронавірусу показала, що препарат ефективний на 79% для запобігання зараження хворобою і на 100% для уникнення її важкої форми і госпіталізації.

  • Індія тимчасово призупинила весь основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки SII.

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