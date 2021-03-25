Ефективність вакцини AstraZeneca виявилася меншою від заявленої

AstraZeneca перерахувала дані дослідження про ефективність своєї вакцини і дійшла висновку, що в запобіганні симптоматичного COVID-19 вона ефективна на 76% замість 79%, заявлених раніше цього тижня.

Перерахунок даних довелося провести після того, як незалежна комісія звинуватила фармацевтичну компанію в зборі відомостей із метою рекламувати вакцину, повідомляє АР.

Група в різкому листі компанії і керівникам охорони здоров'я США заявила, що AstraZeneca не врахувала під час аналізу деякі випадки зараження коронавірусом, що може підірвати довіру до вакцини.

Зазначається, що подібні суперечки зазвичай залишаються конфіденційними, проте в цьому разі національні інститути охорони здоров'я публічно закликали AstraZeneca виправити неточності в дослідженні.

Незважаючи на менший відсоток ефективності, згідно з новими результатами, вакцина AstraZeneca на 85% захищає від можливості захворіти людей 65 років і старших.

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