Доведено ще один спосіб передачі коронавірусу

Американські вчені довели передачу коронавірусу аерозольним шляхом. Найбільш небезпечними виявилися найдрібніші частинки, які виникають при диханні, розмові і кашлі.

Дослідники змогли заразити культури клітин легенів за допомогою зразків повітря, який видихали носії коронавірусної інфекції. Попередні результати дослідів опублікували на medRxiv.

"Наші досліди на практиці показують, що частинки коронавірусу є в найдрібніших краплях аерозолів, які легені людини виробляють під час нормального дихання, мовлення або кашлю. Це говорить про те, що заходи щодо запобігання поширення подібних частинок критично важливі для того, щоб стримувати епідемію COVID -19", – відзначили вчені.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені назвали групи крові, найбільш схильні до COVID-19.

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