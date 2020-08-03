Учені з'ясували, що діти молодшого віку, ймовірно, поширюють коронавірус COVID-19 не в меншій мірі, ніж дорослі.

До такого висновку прийшли в дитячій лікарні Ann & Robert H. Lurie в Чикаго, показавши, що у дітей, менше п'яти років з легким і середнім ступенем вираженості COVID-19 в носоглотці значно вищий рівень генетичного матеріалу вірусу в порівнянні з дітьми старшого віку і дорослими.

При цьому з'ясувалося, що діти сприйнятливі до коронавірусу, але захворювання у них зазвичай протікає легше у порівнянні з дорослими.

Діти не менш сприйнятливі до коронавірусу, ніж дорослі – вчені

Відзначається, що раніше, не було знайдено доказів того, що діти є основними джерелами поширення вірусу. При цьому, автори зазначили, що для проведення дослідження завадило закриття шкіл.

Так, вчені проаналізували 145 випадків протягом першого тижня після появи симптомів і порівняли вірусне навантаження трьох вікових груп – діти менше 5 років, діти 5-17 років і дорослі 18-65 років. При цьому було проведено паралелі з респіраторно-синцитіальним вірусом, де діти з високим вірусним навантаженням з більшою ймовірністю передають інфекцію.

"Це має важливі наслідки для суспільної охорони здоров'я, особливо під час дискусій про безпеку відкриття шкіл і дитячих садів", – говорять дослідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявляли, що діти краще захищені від коронавірусу, оскільки їх організм звик до простудних захворювань.

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