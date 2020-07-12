Дітей вразила небезпечна хвороба, пов'язана із COVID-19: лікарі назвали симптоми

У всьому світі зафіксували кілька випадків захворювання, схожого на хворобу Кавасакі та пов'язаного із коронавірусом, у дітей.

Лікарі Великобританії об'єднали дані, щоб дослідити цей "загадковий" Педіатричний запальний багатосистемний синдром (PIMS), пише Mirror. Зазначається, що це захворювання "подібне до хвороби Кавасакі та синдрому токсичного шоку".

Так, у ході дослідження було розглянуто дані 78 дітей, які були прийняті до 15 відділень інтенсивної терапії протягом шести тижнів між квітнем та травнем. З'ясувалося, що 78% малюків, які потрапляли туди, були чорношкірими, азіатами або представниками етнічних меншин.

Лихоманка була присутня у всіх випадках, а також різноманітні інші симптоми, зокрема, шок, блювота, біль у животі. Хоча більшість малюків було виписано з лікарень протягом тижня, проте були і летальні випадки. Провідний науковець, доктор Патрік Девіс відзначив, що вказане захворювання дуже рідкісне.

Також спеціалісти визначили, що більшість дітей, які брали участь у дослідженні, не мали активного коронавірусу в організмі. Проте у них були антитіла до цієї хвороби. Це свідчить про те, що вони були заражені в недавньому минулому.

Водночас у матеріалі відзначається, що серед симптомів хвороби Кавасакі може бути подразнення язика, почервоніння очей. Також батькам слід стежити за висипами на тілі малюків.

Хвороба Кавасакі може викликати почервоніння очей Mirror

Хвороба Кавасакі може викликати подразнення на язику Mirror

Батькам слід стежити за висипами на тілі малюків Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Андрій Алферов розповів, що вірогідність заразитися коронавірусом на пляжі є низькою, якщо дотримуватися заходів обережності.