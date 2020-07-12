Дітей вразила небезпечна хвороба, пов'язана із COVID-19: лікарі назвали симптоми
У всьому світі зафіксували кілька випадків захворювання, схожого на хворобу Кавасакі та пов'язаного із коронавірусом, у дітей.
Лікарі Великобританії об'єднали дані, щоб дослідити цей "загадковий" Педіатричний запальний багатосистемний синдром (PIMS), пише Mirror. Зазначається, що це захворювання "подібне до хвороби Кавасакі та синдрому токсичного шоку".
Так, у ході дослідження було розглянуто дані 78 дітей, які були прийняті до 15 відділень інтенсивної терапії протягом шести тижнів між квітнем та травнем. З'ясувалося, що 78% малюків, які потрапляли туди, були чорношкірими, азіатами або представниками етнічних меншин.
Лихоманка була присутня у всіх випадках, а також різноманітні інші симптоми, зокрема, шок, блювота, біль у животі. Хоча більшість малюків було виписано з лікарень протягом тижня, проте були і летальні випадки. Провідний науковець, доктор Патрік Девіс відзначив, що вказане захворювання дуже рідкісне.
Також спеціалісти визначили, що більшість дітей, які брали участь у дослідженні, не мали активного коронавірусу в організмі. Проте у них були антитіла до цієї хвороби. Це свідчить про те, що вони були заражені в недавньому минулому.
Водночас у матеріалі відзначається, що серед симптомів хвороби Кавасакі може бути подразнення язика, почервоніння очей. Також батькам слід стежити за висипами на тілі малюків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Андрій Алферов розповів, що вірогідність заразитися коронавірусом на пляжі є низькою, якщо дотримуватися заходів обережності.