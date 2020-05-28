Знайдено препарат проти смертельної пухлини мозку: підвищує виживання

Препарат на основі CAR T-клітинної терапії показав багатообіцяючі результати в лікуванні смертельної форми пухлини мозку – гліобластоми.

Як пише журнал Cell Stem Cell, препарат розробили дослідники з Університету Макмастера і Університету Торонто.

Препарат показав багатообіцяючі результати в лікуванні гліобластоми

При CAR T-клітинній терапії використовується химерний антигенний рецептор для розпізнавання злоякісних клітин і їх подальшого знищення. Він являє собою білок, що поєднує в собі фрагменти антитіла, який вибірково зв'язується з певними антигенами, і домени, що активують імунну систему.

Т-клітини пацієнта витягають і генетично модифікують, щоб на їхній поверхні знаходився химерний антигенний рецептор CAR, який зв'язується з білком CD133 на клітинах гліобластоми. Після модифікації їх знову впроваджують в організм хворого.

Експерименти на мишах з гліобластомою людини показали, що CAR T-клітинна терапія підвищує виживання і знижує пухлинне навантаження.

Надалі дослідники планують провести клінічні дослідження за участю пацієнтів з рецидивуючою хворобою.

Як писав OBOZREVATEL, гліобластома – злоякісна пухлина головного мозку, яка характеризується досить високим ступенем агресивності і не дуже хорошим прогнозом. Зростання гліобластоми стрімке інфільтративне, пухлина проростає в мозкову тканину, при цьому чіткі межі ураженої області не простежуються.

Пухлина не метастазує за межі нервової системи. Для захворювання характерний швидкий розвиток клінічної симптоматики.