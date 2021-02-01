Поділитися своїми думками про те, як людям зберегти здоров'я і високу якість життя в сучасному світі, мене змушує розуміння двох речей.

Перша – всі ми можемо дожити до глибокої старості, не загинувши передчасно від хронічних або раптових хвороб.

Друга – сучасні системи медицини і фармації в світі в тому вигляді, в якому вони побудовані в більшості країн, не орієнтовані на досягнення цієї можливості. Навіть навпаки.

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Давайте подумаем: на какие цели ориентирована эта система, для кого она создана, чьи интересы для нее первичны?

Я докажу вам, что система здравоохранения мутировала в систему охраны болезней. Эта трагическая метаморфоза характерна не только для Украины. Мы просто бездумно копируем технологии, существующие в развитых странах, причем копируем бездарно. Пытаясь выстроить на руинах советской системы здравоохранения что-то другое, не задумываясь о смыслах, целях и содержании этого "другого".

При всем несовершенстве "медицины прошлого", нельзя не заметить, что в ней присутствовали элементы профилактики, диспансеризации, попыток слежения за состоянием здоровья людей, пусть даже в отдельных профессиональных группах. Это не имело завершенного системного вида, но такие элементы, повторюсь, присутствовали. Что мы получили взамен этой системы?

Однозначно – все, что касается здравоохранения, стало чистым бизнесом. И с этой позиции давайте ответим себе на один простой вопрос: в каком потребителе товаров и услуг (медикаментов и медицинского обслуживания) заинтересован этот бизнес?

В здоровом или больном?

Ответ очевиден. Здоровые здесь никому не интересны. Это бесперспективные клиенты. Поэтому тех, кто еще не имеет ярко выраженного букета болезней (или не знает о нем), "здравоохранение" просто "не видит".

В качестве простейшего примера приведу систему оказания врачебной помощи ковидным больным. В протоколах лечения вы не найдете терапии для легких и субклинических форм этого заболевания. Вам не предлагают бороться с вирусом, вам предписано пить чаек, сбивать температуру и смиренно ждать появления признаков того, что болезнь зашла в тяжелую фазу в виде воспаления легких или другого критического осложнения. После этого вас, конечно, увезут в реанимацию и будут героически лечить патогенетические последствия вирусной атаки – кислородом и тяжелой химией. И даже это - при условии, что у вас есть деньги, потому что стоимость лечения COVID-19 по протоколу МОЗУ составляет:

А) При средней степени тяжести заболевания стоит (11000 – 22000) грн. – в составе препаратов: "Ремдесевир" / "Фавипиравир";

Б) При тяжелой степени тяжести заболевания стоит (71000 - 83000) грн. – в составе препаратов: "Ремдесевир" / "Фавипиравир"; "Дексаметазон"; "Тоцилизумаб";

В) При критической степени заболевания стоит (больше 62000) грн. – в составе лекарственных препаратов: "Дексаметазон"; "Тоцилизумаб"; "Иммуноглобулины".

О том, чтобы как-то нивелировать риски в самом начале заболевания, речь не идет.

Итак, системе охраны болезней нужны люди с проблемами здоровья, так как они платят за решение этих проблем. Много и постоянно. Поэтому таких людей система от себя уже не отпускает. И нет разницы – идет речь о развитых странах с многолетними традициями организации системы здравоохранения или о тех, которые, подобно Украине, пытаются тщательно копировать "традиции". Отличие лишь в том, что где-то за пациента платят страховщики, где-то государство, где-то он сам… Этот бизнес в любом случае освоит деньги.

А для того, чтобы держать человека в своих "ласковых объятьях" как можно дольше, медицина пошла по пути лечения, заключающегося в избавлении от симптомов. Подчеркиваю – не причин, вызывающих ту или иную болезнь, а проявлений этой болезни. Вас не лечат. Вас удерживают в состоянии, при котором ваша жизнь становится зависимой от системы, консервирующей состояние нездоровья.

Как самый доступный для понимания пример, приведу гипертензию, которой страдает множество людей. Просто поинтересуйтесь, что может быть причиной повышенного давления. Вы узнаете, что вызвать это состояние могут десятки различных факторов. Заболеваний, которые лежат в основе такого симптома, как повышенное давление.

Но, как правило, никто не утруждается такой глубины исследованиями и анализами, чтобы докопаться до причин. Врач пропишет вам таблетку, снижающую показатели давления. И это – навсегда. Вне зависимости от возраста, - 40 вам или 60, - человек уходит от врача с нерешенной проблемой и крепкой привязкой к аптеке.

Это и есть так называемое симптоматическое лечение И именно тотальным преобладанием такого подхода можно объяснить то, что абсолютное большинство лекарств на фармрынке, - это препараты симптоматики. Что-то болит? Таблетка заблокирует болевые рецепторы. Давление поднимается? Расслабим сосуды! А глубинные причины боли или давления при этом остаются нерешенными.

Иными словами, человечество сидит на пилюлях, которые на самом деле предназначены для кратковременного использования. В идеале – они должны облегчать жизнь в период, пока ищется причина заболевания, подбирается терапия, устраняющая эту причину. Но в реальности людей системно "присаживают" на препараты симптоматики, как на наркотик. Сама же болезнь в это время прогрессирует, хронизируется, поражает органы. И вот уже одной таблетки мало. Нужно две, три… Человек превращается в "сладкого пациента" этой системы!

Заканчивается это печально. Пациент, даже если обратился за помощью вовремя и имел шанс избавиться от проблемы, глушит симптомы и постепенно превращается в инвалида. Люди погибают от инфарктов, инсультов, онкологии, болезней Альцгеймера, Паркинсона… Но за 15-20 лет симптоматического лечения, система успевает выжать из них все соки.

С точки зрения бизнеса – это суперэффективная модель!

И, к сожалению, очень стабильная.

Хотя на самом деле изменить ее в теории несложно. Достаточно переориентировать систему здравоохранения именно на сохранение здоровья здорового (!) человека. То есть, кроме лечения заболеваний, медицина должна освоить и функцию моделирования стабильного здоровья. Причем – как основную.

В идеале для этого существует институт семейных врачей. Который может быть ключевым звеном ориентации системы на работу со здоровыми людьми во имя сохранения их здоровья. Но семейная медицина сегодня висит в воздухе, во всяком случае у нас в Украине. Бывших терапевтов и участковых назвали семейными врачами, но не объяснили их роль и место в системе здравоохранения. И они привычно включились в сохранение и преумножение популяции больных. Имея по 2000 подписанных деклараций, семейные врачи вообще не знакомы с теми людьми, которых условно можно отнести к здоровым. И те самые "деньги за пациентом" идут не на плановые обследования, диспансеризацию, профилактику заболеваний – они уходят в назначение больным их симптоматических пилюль.

Где логика? Ведь семейной медицине заниматься здоровым человеком – проще и эффективнее. Одно дело восстанавливать пациента от последствий инфаркта или инсульта, совсем другое – упредить такие трагические ситуации: это и дешевле, и здоровье человека сохраняется.

Поэтому нужно исходить из того, что на сегодня системы, ориентированной на сохранение здоровья здорового человека – не существует. Индивид без симптомов остается для медицины человеком-невидимкой.

Возникает справедливый вопрос – возможно ли действительно сохранить здоровье долгие годы при том, что здравоохранение нежно оберегает свою святая святых – болезнь?

В первую очередь каждый человек, который заинтересован в долгой и счастливой жизни (а ведь мы все такие, разве нет?) должен переступить красную черту и понять, что на самом деле представляет собой система в ее нынешнем виде. Осознать, что это "долго и счастливо" зависит только от него, и он сам должен управлять своим здоровьем: "спасение утопающих дело рук самих утопающих"!

Но как осуществить это управление, если вы не специалист, не врач?

Я убежден, что любой человек сегодня может в сотрудничестве с семейным врачом постоянно отслеживать состояние своего здоровья. На основе результатов этого процесса – выстраивать профилактику. А при обнаружении малейших отклонений от показателей нормы – устранять угрозы возникновения заболеваний в будущем. Сегодня это вполне реально, так как современная система диагностики может обеспечить качественный и высокоэффективный прогноз состояния здоровья человека. Лабораторные и аппаратные методы позволяют обнаружить угрозу для здоровья за годы до того, как болезнь проявится первыми симптомами.

Чтобы сделать такой подход реальным, нужно всего две вещи.

Первая – захотеть. Интуитивно мы все хотим быть здоровыми, и иногда ходим в спортзал или увлекаемся здоровым питанием. Но кроме этого - ничего не делаем! Даже не пытаемся узнать – а что происходит там, внутри, в организме, какие невидимые и еще не ощутимые процессы запускаются или угасают? Это самая большая ошибка. Когда здоровья больше нет, можно обвинять систему здравоохранения в несовершенстве, беспомощности, бизнес-зависимости – но необходимо вспомнить и о себе, родимом! А что я сам предпринял для сохранения собственного здоровья?

Поэтому каждый должен сам стать инициатором процесса постоянного мониторинга (проверки) состояния своего здоровья, не надеясь, что такую инициативу проявит врач. Надо сказать, что в мировой практике мнение о неправильном позиционировании системы здравоохранения с уклоном на симптоматическое лечение, звучит все громче. В обиход введен термин "партисипация" (лат. participatio - участие, англ. participation — причастность), обозначающий культуру участия или со-участия людей в разных сферах жизни. В том числе в партнёрстве человека со своим врачом, семейным врачом (я бы сказал – медицинским менеджером) в вопросах сохранения здоровья. Это логично, ведь если в идеале, в буквальном понимании слов "система здравоохранения" создана для меня, для обеспечения того самого "долгого и счастливого", то мы с ней - партнеры. А посредником этого партнерства в теории и является семейный врач.

И если человек действительно имеет желание скрупулезно следить за своим состоянием, - он по собственной инициативе воспользуется помощью специалиста, который направит его на верный путь.

Но тут даже у врача могут возникать трудности, так как нередко узкая специализация не дает всего спектра знаний о том, как системно обследовать состояние здоровья человека, выявляя ранние опасности и риски.

Здесь и возникает второй, не менее важный вопрос такого сотрудничества – инструмент, некий органайзер для того, чтобы процесс был системным, правильным и глубоким. Учитывая, что мы живем в 21-м столетии, этот путеводитель, конечно же, должен быть цифровым.

Забегая вперед, скажу, что такая система мониторинга здоровья уже существует.

Это довольно емкая тема, достойная отдельной публикации.

Анатолий НОВИК

Продолжение следует.

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