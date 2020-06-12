Як визначити хворобу за набряками: лікар дав прості поради

Якщо набряки на тілі не проходять через кілька годин відпочинку, це може вказувати на наявність хвороби.

Як розповів "Фактам" головний лікар львівського медичного центру Тарас Жиравецький, набряки, на які скаржиться пацієнт, можуть підказати, на які органи слід в першу чергу звернути увагу.

Набряки можуть бути симптомом серйозної хвороби

"Якщо на прийомі людина розповідає, що набряки на обличчі виникають вранці, швидко поширюються вниз до ніг, а до вечора зменшуються або зникають зовсім, то можна запідозрити неполадки з нирками. Як правило, набрякла тканина бліда, пухка і на ній довго (понад кілька хвилин) зберігається слід від натискання пальцем. Ні в якому разі не можна самому приймати сечогінне. Слід якомога швидше звернутися до фахівця", – зазначив він.

Серцеві набряки виникають ближче до вечора. Вони симетричні: вражають пальці стопи і кистей рук з обох сторін. Також помітна набряклість в області живота, попереку і статевих органів. Для цього виду набряків характерно те, що вони часто супроводжуються задишкою, синюватим відтінком губ, набуханням шийних вен.

Набряки, спровоковані збоєм роботи печінки, виникають теж в області живота. На шкірі чітко видно судинні зірочки, а сама шкіра жовтіє і свербить. Ці набряки можуть сигналізувати про дуже серйозні захворювання – гепатит, цироз, рак. Якщо ж свербіж супроводжується почервонінням, то справа, швидше за все, в алергічній реакції.

Також набряки бувають і з багатьох інших причин, в яких може розібратися лише лікар. Так, наприклад, часта причина набряків – варикозна хвороба, при якій порушується робота клапанів і знижується тонус вен. Набряклість зазвичай виникає на одній нозі.

Набрякають часто і ті, хто страждає на гіпотиреоз – недостатнє вироблення щитовидною залозою гормонів. При цьому гормональному збою рідина накопичується в міжклітинному просторі, і людина, не переїдаючи, додає у вазі. Набряки зазвичай зачіпають не тільки обличчя, але і все тіло.

Але у багатьох людей набряки, особливо на ногах, все-таки не пов'язані ні з якою патологією. Їхня поява часто спровокована сидячою або стоячою роботою, тісним взуттям, надмірно жаркою погодою і погано налагодженим питним режимом. У жінок причиною набряків бувають критичні дні і вагітність. У таких випадках втомленим ногам швидше прийти в норму допоможуть контрастні ванночки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку більшості європейських лікарів, приблизно в 36% випадків надмірної ваги основна маса цієї самої ваги доводиться не на жирову тканину, а на набряки.