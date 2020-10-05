Як сосиски: 6 поширених причин набряку пальців на руках

Багато хто, особливо жінки, періодично можуть відзначати у себе такий неприємний симптом, як набряк пальців, частіше – рук. Цей стан не небезпечний, проте вкрай неприємний, виглядає не естетично, від нього хочеться скоріше позбутися і більше не стикатися.

MedOboz з'ясував, що може спровокувати набряк пальців, і в якому випадку варто звернутися до лікаря.

Занадто висока температура навколишнього середовища

Пальці можуть "роздуватися", якщо в приміщенні або на вулиці дуже жарко або душно. Так, при високій температурі кровоносні судини розширюються, від чого шкіра пропускає більшу кількість тепла назовні (це частина процесу терморегуляції). У міру того, як судини розтягуються, частина рідини може просочитися в м'які тканини, через що і виникає набряклість.

Ситуація швидко прийде в норму, якщо ви знайдете більш прохолодне місце (наприклад, зайдете в тінь, підсяде до кондиціонера та ін.).

А ось до лікаря варто звернутися, якщо крім набряку ви відчули біль і ослаблення хвата – це може бути симптомом серцево-судинних порушень (атеросклерозу, серцевої недостатності та інших).

Надлишок солоної або "важкої" їжі

Солона, смажена і жирна їжа також може привести до набряку, зокрема, пальців. Такі продукти призводять до підвищення рівня натрію в організмі, від чого в ньому і накопичується зайва рідина (для підтримки водно-сольового балансу).

Щоб позбутися від симптому, пийте чисту воду без ароматизаторів і смакових добавок (соків, цукру, трав і т.д.).

Потурбуватися варто, якщо дієту і питний режим ви нормалізували, а набряклість продовжує вас мучити – це може бути сигналом про порушення в нирках.

Надлишок фізичного навантаження

Распухнуть пальці можуть і після посиленого тренування. Так, в процесі виконання інтенсивних вправ кровоносні судини тіла реагують на підвищені енергетичні потреби м'язів: тіло виділяє тепло і судини пропускають більшу кількість рідини в пальці рук і ніг - так організм охолоджується.

Все прийде в норму через півгодини-годину відпочинку та дотримання питного режиму (воду потрібно пити маленькими порціями, дрібними ковтками і споліскуючи рот).

Важкі тренування теж можуть стати причиною набряку пальців. Best-wallpaper

Прийом деяких ліків

Деякі ліки також можуть викликати набряк пальців і рук. Найчастіше такий побічний ефект мають препарати для зниження тиску, нестероїдні протизапальні засоби (знеболюючі), а також ліки від діабету, протизаплідні таблетки і т.д.

Уважно перечитайте інструкцію до вживаного вами препарату – можливо, дискомфорт з'явився саме через нього.

Тривала робота за комп'ютером

Улюблена захоплива робота або довгі гри за комп'ютером також можуть стати причиною набряків пальців. Зокрема, так відбувається, коли трапляється защемлення нерва, що йде від передпліччя до долоні. Таке явище називається синдромом зап'ястного каналу, при якому часто з'являється також біль, печіння і оніміння кисті або передпліччя.

Щоб позбутися від набряклості, медики рекомендують частіше робити перерви (кожні 45-50 хвилин) і приділяти п'ять хвилин вправам на розтяжку верхніх м'язів (шиї, плечей, рук і т.д.) – потягування, витягування і інші.

Хворі нирки

Зверніть увагу, чи не часто у вас "пухнуть" руки і не супроводжується чи набряклість пальців припухлістю в ногах, на обличчі і т.д. Якщо часто і "з супутниками", варто звернутися до уролога і перевірити нирки.

В такому випадку набряк спровокований затримкою рідини в організмі через недостатню функцію нирок. А це вже може говорити як про урологічні захворювання, так і збої в інших системах організму. Розібратися допоможе тільки повноцінне обстеження.

Раніше MedOboz розповідав, чому набрякають повіки.