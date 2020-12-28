Як контролювати самопочуття після перенесеного COVID-19: поради лікарки

Коронавірус вражає не тільки легені, а і судини, серце, нирки, нервову систему, тому після перенесеної хвороби може виникнути потреба звернутися до профільних фахівців.

Про те, до яких спеціалістів можна звернутися для контролю власного самопочуття, розповіла на своїй сторінці в Facebook імунолог Ірина Цимбалюк.

Лікарка рекомендує у разі тахікардії, підвищення артеріального тиску, тривалої субфібрильної температури звернутися до кардіолога. Для корекції даного стану можуть знадобитися такі діагностичні методи, як ЕКГ, УЗД серця або використання спеціального приладу для моніторингу серцевого ритму.

Якщо з'явилися болі у нижніх кінцівках, а під час хвороби був підвищений Д-димер, може знадобитися консультація флеболога. Для з'ясування проблеми може бути призначена ангіографія судин.

Порушення сну, дратівливість або депресія – стани, характерні для постковідного синдрому, з якими допоможе впоратися психоневролог.

Раніше MedOboz писав, що найбільший ризик для пацієнтів з COVID-19 становлять вірусна пневмонія, дихальна недостатність, сепсис, гостра ниркова недостатність та гострий респіраторний дистрес-синдром.