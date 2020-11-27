Про вітаміні D під час пандемії тільки німий не говорить, він з "антиковідної" трійці найпопулярніший. Але як зрозуміти, потрібно його приймати чи ні, а якщо так, то скільки.
Оптимальний рівень вітаміну D в організмі становить 75–150 нмоль/л. Свіжі наукові публікації підтверджують його здатність знижувати ризик інфікування коронавірусом, важкого перебігу і летального результату.
Аналіз даних в одній зі статей показав, що у 80% пацієнтів з важкою формою COVID-19 спостерігався дефіцит вітаміну D.
Чи є якісь рекомендації щодо його прийому? Так, наприклад, в Англії в профілактичних цілях рекомендована доза становить 400МЕ. Однак багато фахівців, вважають її недостатньою і наполягають на дозі в 10 разів більше.
Люди старшого віку через зайву вагу та нестачі або дефіциту вітаміну D є найбільш вразливою групою населення перед коронавірусом. Дози 400МЕ може не вистачати для нормальної роботи імунітету.
Згідно з даними європейського регулятора продуктів харчування, дітям до року можна приймати не більше 1000ME в день, від 1 року до 10 років – не більш 2000ME, дорослим – до 4000МЕ. Більш високі дози – тільки під наглядом лікаря.
Яка роль вітаміну D в організмі? Якщо його рівень знижений, то зростає ризик розвитку інфекційних, алергічних і аутоімунних захворювань. Є думка, що для профілактики ковіду вітамін D малоефективний, а ось для запобігання ускладнень – дуже важливий.
Як вітамін D пов'язаний з імунною системою: прискорює дозрівання макрофагів, знижує синтез прозапальних цитокінів, сприяє утворенню антимікробних пептидів. Він бере участь як в клітинному, так і в гуморальному імунітеті.
Визначити рівень вітаміну D можна, здавши кров на аналіз. Від отриманого результату буде залежати, треба приймати вітамін чи ні. Але це все вирішується з лікарем, ніякої самодіяльності.
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