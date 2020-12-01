ВІЛ-інфекція: що потрібно знати про шляхи передачі та методи профілактики

Всесвітній день боротьби зі СНІДом щорічно відзначають 1 грудня, однак берегти своє здоров'я від такого небезпечного вірусу, як вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), потрібно і в інші 364 дні.

MedOboz вирішив нагадати про те, як інфекція передається та які існують методи захисту.

Що таке СНІД?

Це абревіатура від синдрому набутого імунодефіциту людини. СНІД є останньою стадією ВІЛ-інфекції. Цей вірус вражає лімфоцити, які відіграють важливу роль у захисті організму від мікробних патогенів або злоякісно перероджених людських клітин.

Як захистити себе від ВІЛ та СНІДу?

Оскільки основним шляхом передачі інфекції є статевий, фахівці рекомендують використовувати презервативи в якості засобів захисту, вести сексуальне життя з одним партнером. Більше 70% випадків зараження ВІЛ в Україні відбувається саме під час статевого акту.

Крім цього, інфікуватися можна через кров (під час прийому ін'єкційних наркотиків), тому під час медичних процедур потрібно використовувати тільки одноразові стерильні шприци та голки. Це стосується і інструментів в салонах, де роблять пірсинг, татуювання, манікюр та педикюр.

Вертикальний спосіб передачі ВІЛ передбачає передачу вірусу від матері до дитини під час вагітності, пологів та грудного вигодовування. Щоб попередити зараження дитини, вагітный матері призначають антиретровірусну терапію, проводять кесарів розтин замість природних пологів, рекомендують годування малюка штучними сумішами.

Як боротися з ВІЛ-інфекцією?

Якщо говорити про вірус в навколишньому середовищі, наприклад, на поверхнях предметів, то під дією дезінфікуючих речовин (спирту, хлораміну) і високої температури він дуже швидко гине. Однак якщо вірус потрапив в організм, знищити його неможливо. Лікування інфекції засноване на антиретровірусній терапії, яка дозволяє знизити вірусне навантаження на організм і, відповідно, знизити ризик подальшої передачі вірусу.

Найефективнішими методами профілактики ВІЛ є презервативи, прийом антиретровірусних препаратів в якості доконтактної профілактики, скорочення числа статевих партнерів, використання одноразових голок і шприців.

Раніше MedOboz писав, що фармацевтична компанія Merck може запропонувати світові засіб для профілактики ВІЛ. Найбільший виробник ліків вивчить, наскільки ефективно іслатравір, який приймається перорально та один раз на місяць, може запобігти зараженню.