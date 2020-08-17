Вчені з'ясували порядок появи ранніх симптомів при COVID-19

Борис Бондар Хвороби і лікування 19:49, 17.08.2020 Оновлено: 20:12, 17.08.2020

Вчені виявили порядок появи у людини перших симптомів коронавірусу, що дозволить швидше розпізнати хворобу і почати лікування.

Про це дослідники з Університету Південної Каліфорнії розповіли в журналі Frontiers in Public Health. Вони проаналізували спільний звіт ВООЗ і Китаю з показниками появи симптомів у 55 924 підтверджених випадках COVID-19.

"Цей порядок особливо важливий для того, щоб розрізняти хвороби, коли по допомогу звертаються люди з іншими поширеними захворюваннями і схожими симптомами, наприклад, із грипом", – сказав професор Пітер Кун, один з авторів роботи.

Жар і кашель асоціюються з різними респіраторними захворюваннями, включаючи близькосхідний респіраторний синдром (MERS) і важкий гострий респіраторний синдром (SARS). Але час появи симптомів, а також прояву, пов'язані зі шлунково-кишковим трактом, виділяють COVID-19.

Під час дослідження вчені прийшли до висновку, що порядок симптомів у COVID-19 такий:

  • жар;

  • кашель;

  • м'язові болі;

  • нудота або блювота;

  • пронос.

"З огляду на те, що наразі існують досить ефективні підходи до лікування COVID-19, своєчасна ідентифікація пацієнтів могла б скоротити час госпіталізації", – зазначив Джозеф Ларсен, провідний автор дослідження.

Також вчені відзначили, що підвищення температури можна використовувати як показник для скринінгу на вході до приміщення, а в клінічній практиці повинен враховуватися порядок виникнення інших ознак COVID-19.

Дослідники сподіваються, що нові дані дозволять пацієнтам вчасно звернутися по допомогу або зрозуміти, що їм варто самоізолюватись. Також це дозволить лікарям виключити інші хвороби і почати лікувати коронавірус на ранніх стадіях.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що коронавірус представлений у шести різних формах, і у кожної є своя група симптомів. Вони розробили додаток для прогнозування того, яким пацієнтам потрібна госпіталізація на їх підставі.

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