Вчені з'ясували порядок появи ранніх симптомів при COVID-19

Вчені виявили порядок появи у людини перших симптомів коронавірусу, що дозволить швидше розпізнати хворобу і почати лікування.

Про це дослідники з Університету Південної Каліфорнії розповіли в журналі Frontiers in Public Health. Вони проаналізували спільний звіт ВООЗ і Китаю з показниками появи симптомів в 55 924 підтверджених випадках COVID-19.

"Цей порядок особливо важливий для того, щоб розрізняти хвороби, коли за допомогою звертаються люди з іншими поширеними захворюваннями і схожими симптомами, наприклад, з грипом", – сказав професор Пітер Кун, один з авторів роботи.

Жар і кашель асоціюються з різними респіраторними захворюваннями, включаючи близькосхідний респіраторний синдром (MERS) і важкий гострий респіраторний синдром (SARS). Але час появи симптомів, а також прояви, пов'язані з шлунково-кишковим трактом, виділяють COVID-19.

В ході дослідження вчені прийшли до висновку, що порядок симптомів при COVID-19 наступний:

жар;

кашель;

м'язові болі;

нудота або блювота;

пронос.

"З огляду на те, що в даний час існують досить ефективні підходи до лікування COVID-19, своєчасна ідентифікація пацієнтів могла б скоротити час госпіталізації", – зазначив Джозеф Ларсен, провідний автор дослідження.

Також вчені відзначили, що підвищення температури можна використовувати як показник для скринінгу на вході до приміщення, а в клінічній практиці повинен враховуватися порядок виникнення інших ознак COVID-19.

Дослідники сподіваються, що нові дані дозволять пацієнтам вчасно звернутися за допомогою або зрозуміти, що їм варто самоізолюватись. Також це дозволить лікарям виключити інші хвороби і почати лікувати коронавірус на ранніх стадіях.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що коронавірус представлений в шести різних формах, і у кожної є своя група симптомів. Вони розробили додаток для прогнозування того, яким пацієнтам потрібна госпіталізація на їхній підставі.

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