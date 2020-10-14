Вчені виявили нове серйозне ускладнення від коронавірусу

Вчені в Великобританії виявили, що COVID-19 може викликати раптову і необоротну втрату слуху, додавши, що такі проблеми вимагають раннього виявлення та невідкладного лікування.

Про це написала The Guardian. Відповідне дослідження було опубліковано в журналі BMJ Case Reports.

У дослідженні розповіли про випадок 45-річного чоловіка з астмою, який був госпіталізований з COVID-19 на штучну вентиляцію легенів. Він також отримував ліки, включаючи противірусний Ремдесівір і внутрішньовенні стероїди.

Через тиждень після виходу з реанімації у нього з'явився дзвін у вухах – тиннітус, а потім пропав слух в лівому вусі.

За словами дослідників, жодне з ліків, які давали чоловікові, не повинно було пошкодити його слух. Раніше у нього не було проблем з вушними проходами або барабанними перетинками.

Подальше дослідження не виявили жодних ознак аутоімунних проблем.

Наступні тести показали, що у пацієнта була сенсоневральна втрата слуху в лівому вусі – ситуація, коли внутрішнє вухо або нерв, відповідальний за звук, запалилися або пошкоджений. Лікування стероїдами виявилося частково успішним.

Цей випадок став першим у Великобританії, хоча про подібні інциденти повідомляли з інших країн.

Докторка Стефанія Кумпа, співавторка дослідження, сказала, що поки не відомо, як COVID-19 може викликати втрату слуху, але є можливі пояснення.

"Можливо, вірус Sars-Cov-2 проникає в клітини внутрішнього вуха і викликає загибель клітин і/або змушує організм виділяти запальні хімічні речовини, так звані цитокіни, які можуть бути токсичними для внутрішнього вуха", – сказала вона.

Дослідники відзначили, що пацієнтів з COVID-19, що знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, слід питати про втрату слуху і направляти для надання невідкладної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі пацієнти, поборовши COVID-19, протягом декількох місяців все ще страждають від наслідків інфекції, серед яких постійна втома, задишка, підвищена температура і проблеми з серцем.