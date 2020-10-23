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Вчені розповіли, як COVID-19 може зістарити людину на 10 років і знизити інтелект

2.6т
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Коронавірус може призвести до зниження пам'яті та розумової працездатності незалежно від віку людини і тяжкості перенесеного захворювання.

Про це сказано в дослідженні британських учених з Імперського коледжу Лондона, опублікованому в medRxiv. Вони проаналізували дані когнітивних тестів більше ніж 84 тисяч пацієнтів.

Вивчалися дані як хворих, які лікувалися в стаціонарних умовах, так і тих, хто переніс COVID-19 практично безсимптомно.

Найбільший вплив інфекції було зафіксовано в завданнях на розуміння тексту і змісту слів. При цьому з тестами на запам'ятовування чисел, просторову пам'ять і сприйняття емоцій в учасників практично не було проблем.

За словами вчених, підсумки тесту показали когнітивний дефіцит, який можна порівняти з ефектом, як ніби люди, що перенесли коронавірус, постаріли приблизно на 10 років.

"Проведений аналіз надав докази на підтримку гіпотези про те, що у людей, що вилікувалися від COVID-19, спостерігаються виражені проблеми в багатьох аспектах когнітивних і виконавчих функцій", – зазначив керівник дослідження Адам Хемпшир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус (COVID-19) може впливати також на нервову систему, що призведе до ряду ускладнень: від втрати пам'яті до паралічу.

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Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Коронавірус
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