Учені розповіли про небезпеку антибіотиків під час лікування COVID-19

Прийом антибіотиків на ранній стадії лікування COVID-19 в 1,5 раза збільшує ризик переходу хвороби до важкої форми.

Про це сказано в дослідженні групи вчених із Хуачжунського університету науки і технологій. Вони вивчили перебіг хвороби в 1613 пацієнтів.

З них 996 хворим почали терапію антибіотиками протягом 48 годин після госпіталізації до стаціонару, до решти 617 лікування антибіотиками не застосовували зовсім або почали це робити не раніше, ніж за дві доби перебування на лікарняному ліжку.

Коронавірусна хвороба набула важкої форми у 36% пацієнтів із першої групи і лише у 22% з другої.

За 30 днів спостереження частка пацієнтів, у яких розвинувся COVID-19 тяжкого ступеня, у групі раннього застосування антибіотиків виявилася майже в 1,5 раза вищою, ніж у групі порівняння.

Крім того, у дослідженні відзначено, що в контрольних групах відрізняються середні терміни перебування хворих у стаціонарі до виписки додому. У першій групі тривалість лікування в середньому склала 18 днів, у другій – усього 13.

Водночас на показник смертності від хвороби прийом антибіотиків істотно не вплинув.

У висновку до опису дослідження вчені дали рекомендацію уникати використання антибіотиків, крім випадків крайньої необхідності, у пацієнтів із нетяжким COVID-19, особливо на ранніх стадіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що спроби побороти коронавірус антибіотиками на початковій його стадії можуть призвести до погіршення стану здоров'я інфікованого.