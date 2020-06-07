Дослідники з Університету Альберти в Канаді розкрили механізм зараження людей одним з найнебезпечніших і поширених вірусів, який викликає респіраторні інфекції.

Вченим вдалося знайти унікальну особливість респіраторно-синцитіальним вірусу (РСВ), завдяки якій він проникає в людську клітину, пише Lenta.ru.

Вчені розкрили механізм потрапляння смертельного вірусу в тіло людини testtargettreat.com

Щорічно хвороба, викликана РСВ, вбиває у всьому світі від 150 до 200 тисяч людей.

Потрапляючи в організм, вірус протягом декількох годин не може проникнути всередину клітини, перебуваючи поруч з нею. Завдяки чому він все ж туди потрапляє, залишалося загадкою для вчених.

В ході досліджень з'ясувалося, що РСВ спочатку зв'язується з клітинним рецептором IGF1R і білком PKC-zeta, після чого всередину клітини надходить сигнал, який науковцы порівняли з дверним дзвінком. Як тільки "двері" клітини відкриваються, назовні виходить рецептор нуклеолін, який зв'язується з вірусом, що і дає старт зараженню.

На думку дослідників, їх відкриття допоможе розробити нові методи боротьби з вірусом, що представляє найбільшу небезпеку для маленьких дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили, що ракові клітини здатні захищати себе від вірусів, які шкідливі для пухлинних тканин.

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