Вчені показали фото нового симптому COVID-19 і розповіли, у кого він частіше спостерігається

Коронавірус може призвести до запалення пальців рук і ніг, яке назвали "ковідними пальцями".

Про це повідомило Huffington Post із посиланням на групу дослідників Covid Symptom Study. Симптоми найчастіше виявляються в дітей і молодих людей.

Червоні й пурпурові горбки на пальцях рук і ніг можуть бути болючими, але зазвичай не викликають свербіння. Коли висип пройде, верхні шари шкіри можуть відшаруватися.

Дані з 39 країн проаналізували в Міжнародній лізі дерматологічних товариств і Американській академії дерматології. Вони помітили, що симптом "ковідні пальці" зазвичай зберігається близько 15 днів, але були й випадки до 130-150 днів.

"Наші результати підтверджують причинно-наслідковий зв'язок між SARS-CoV-2 і "ковідними пальцями". Основним чинником, що викликає ці поразки, може бути пошкодження ендотелію, спричинене вірусом", – сказала провідна авторка дослідження Ізабель Колменеро.

Її колега, докторка Веронік Батай із лікарні святого Томаса і Королівського коледжу Лондона (KCL) порадила людям, у яких з'явився свіжий висип, якнайшвидше "поставитися до нього серйозно" шляхом самоізоляції та перевірки.

Симптоми найчастіше виявляються в дітей і молодих людей Huffington Post

Симптом "ковідні пальці" зазвичай зберігається близько 15 днів Huffington Post

Фактором, що спричиняє ураження, може бути пошкодження ендотелію Huffington Post

Горбки на пальцях рук і ніг можуть бути болючими Huffington Post

"Ковідні пальці" зазвичай не викликають свербіння Huffington Post

Верхні шари шкіри можуть відшаруватися Huffington Post

Як повідомляв OBOZREVATEL, дерматологічні симптоми коронавірусу можуть спостерігатися навіть після одужання. У деяких пацієнтів ураження шкіри на пальцях ніг, так звані "ковідні пальці", зберігається понад 150 днів.