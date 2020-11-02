Вчені показали фото нового симптому COVID-19 і розповіли, у кого він частіше спостерігається

Коронавірус може призвести до запалення пальців рук і ніг, яке назвали "ковідними пальцями".

Про це повідомило Huffington Post із посиланням на групу дослідників Covid Symptom Study. Симптоми найчастіше виявляються в дітей і молодих людей.

Червоні й пурпурові горбки на пальцях рук і ніг можуть бути болючими, але зазвичай не викликають свербіння. Коли висип пройде, верхні шари шкіри можуть відшаруватися.

Дані з 39 країн проаналізували в Міжнародній лізі дерматологічних товариств і Американській академії дерматології. Вони помітили, що симптом "ковідні пальці" зазвичай зберігається близько 15 днів, але були й випадки до 130-150 днів.

"Наші результати підтверджують причинно-наслідковий зв'язок між SARS-CoV-2 і "ковідними пальцями". Основним чинником, що викликає ці поразки, може бути пошкодження ендотелію, спричинене вірусом", – сказала провідна авторка дослідження Ізабель Колменеро.

Її колега, докторка Веронік Батай із лікарні святого Томаса і Королівського коледжу Лондона (KCL) порадила людям, у яких з'явився свіжий висип, якнайшвидше "поставитися до нього серйозно" шляхом самоізоляції та перевірки.

Симптоми найчастіше виявляються в дітей і молодих людей. Джерело: Huffington Post

Симптом "ковідні пальці" зазвичай зберігається близько 15 днів. Джерело: Huffington Post

Фактором, що спричиняє ураження, може бути пошкодження ендотелію. Джерело: Huffington Post

Горбки на пальцях рук і ніг можуть бути болючими. Джерело: Huffington Post

"Ковідні пальці" зазвичай не викликають свербіння. Джерело: Huffington Post

Верхні шари шкіри можуть відшаруватися. Джерело: Huffington Post

Як повідомляв OBOZREVATEL, дерматологічні симптоми коронавірусу можуть спостерігатися навіть після одужання. У деяких пацієнтів ураження шкіри на пальцях ніг, так звані "ковідні пальці", зберігається понад 150 днів.

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