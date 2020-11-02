Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Хвороби і лікування

Вчені показали фото нового симптому COVID-19 і розповіли, у кого він частіше спостерігається

7.8т
Читати матеріал російською

Коронавірус може призвести до запалення пальців рук і ніг, яке назвали "ковідними пальцями".

Про це повідомило Huffington Post із посиланням на групу дослідників Covid Symptom Study. Симптоми найчастіше виявляються в дітей і молодих людей.

Червоні й пурпурові горбки на пальцях рук і ніг можуть бути болючими, але зазвичай не викликають свербіння. Коли висип пройде, верхні шари шкіри можуть відшаруватися.

Дані з 39 країн проаналізували в Міжнародній лізі дерматологічних товариств і Американській академії дерматології. Вони помітили, що симптом "ковідні пальці" зазвичай зберігається близько 15 днів, але були й випадки до 130-150 днів.

"Наші результати підтверджують причинно-наслідковий зв'язок між SARS-CoV-2 і "ковідними пальцями". Основним чинником, що викликає ці поразки, може бути пошкодження ендотелію, спричинене вірусом", – сказала провідна авторка дослідження Ізабель Колменеро.

Її колега, докторка Веронік Батай із лікарні святого Томаса і Королівського коледжу Лондона (KCL) порадила людям, у яких з'явився свіжий висип, якнайшвидше "поставитися до нього серйозно" шляхом самоізоляції та перевірки.

Симптоми найчастіше виявляються в дітей і молодих людей
Симптоми найчастіше виявляються в дітей і молодих людей. Джерело: Huffington Post
Симптом "ковідні пальці" зазвичай зберігається близько 15 днів
Симптом "ковідні пальці" зазвичай зберігається близько 15 днів. Джерело: Huffington Post
Фактором, що спричиняє ураження, може бути пошкодження ендотелію
Фактором, що спричиняє ураження, може бути пошкодження ендотелію. Джерело: Huffington Post
Горбки на пальцях рук і ніг можуть бути болючими
Горбки на пальцях рук і ніг можуть бути болючими. Джерело: Huffington Post
"Ковідні пальці" зазвичай не викликають свербіння
"Ковідні пальці" зазвичай не викликають свербіння. Джерело: Huffington Post
Верхні шари шкіри можуть відшаруватися
Верхні шари шкіри можуть відшаруватися. Джерело: Huffington Post

Як повідомляв OBOZREVATEL, дерматологічні симптоми коронавірусу можуть спостерігатися навіть після одужання. У деяких пацієнтів ураження шкіри на пальцях ніг, так звані "ковідні пальці", зберігається понад 150 днів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Хвороби і лікування

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини