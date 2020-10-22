Вчені назвали спосіб зменшення смертності від COVID-19 на 75 відсотків

Якщо захистити від інфікування коронавірусом 5 відсотків найбільш уразливої групи населення, це зможе знизити смертність від COVID-19 на 75 відсотків.

Такого висновку дійшли вчені Оксфордського університету в дослідженні, опублікованому BMJ. Вони проаналізували дані понад 8 мільйонів пацієнтів.

В результаті обробки даних дослідники з'ясували, що 75,7 відсотків смертей від COVID-19 припадає на 5 відсотків пацієнтів з найвищим прогнозованим ризиком смерті.

"Ця модель дозволить розробити клінічні рекомендації, щоб люди могли дотримуватися відповідних заходів захисту від COVID-19", – зазначила професорка Джулія Хіпіслі-Кокс.

На думку вчених, результати їхніх дослідження дозволять заздалегідь визначити найбільш вразливих людей, для яких ризик захворіти більше в 50 разів, ніж іншим. В основному це люди похилого віку.

"Цей результат підтверджує концепцію цільового блокування, якщо знайти способи захисту цих 5 відсотків, наприклад, за допомогою регулярного тестування їхніх найближчих контактів", – заявив професор епідеміології Единбурзького університету Марк Вулхаус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіки, темношкірі, люди старше 65 років, діабетики або малозабезпечені піддаються найбільшому ризику смерті в разі зараження коронавірусом (COVID-19). Про це сказано в найбільшому на сьогоднішній день дослідженні Оксфордського університету.