В Україні робот-хірург Da Vinci вперше прооперував дитину. Відео

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова вперше в Україні провели унікальну операцію – дитину прооперував робот Da Vinci.

Про це у Facebook повідомив гендиректор Львівської клінічної лікарні швидкої меддопомоги Олег Самчук. За його словами, сучасна медицина "відтепер доступна і маленьким українцям" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Медик розповів, що за допомогою робота-хірурга було проведено операцію 13-річній пацієнтці із патологією кишківника.

"Ваду тричі намагалися усунути під час операцій, але складні хірургічні втручання тільки погіршили стан. У дитини розвинулася рецидивуюча кишкова спайкова непрохідність. Вона страждала від болей, що супроводжувалися блювотою", – зазначив Самчук.

Оскільки у розвинутих країнах, де медицина є пріоритетом, такі патології усуваються за допомогою роботичних систем Da Vinci, батьки дівчинки, дізнавшись про наявність у медзакладі такого апарата, звернулися по допомогу.

"З допомогою Da Vinci наші спеціалісти зробили три проколи розміром по вісім міліметрів кожен. У черевну порожнину дитини розмістили камеру, яка транслювала на монітор зображення у тривимірній проекції із 20-кратним збільшенням. Це всеодно, що зазирнути всередину пацієнта, не розрізаючи його", – розповів лікар деталі операції.

"Хірург, який сидів за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, мав додатково ще дві "руки" і ліквідовував множинні спайки із мінімальною травматизацією здорових тканин. На адгезіолізис, тобто, ліквідацію спайок, пішло майже три години", – додав Самчук.

За його словами, уже зараз можна стверджувати, що операція пройшла успішно – ранній післяопераційний період задовільний, дівчинку більше не турбують болі в животі, вона встає з ліжка і уже навіть ходить коридором. Пацієнтку чекає тривала реабілітація, однак вона має хорошу перспективу назавжди забути про свою проблему.

У Львові провели унікальну операцію за допомогою робота-хірурга. Джерело: Facebook Олега Самчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2020 року у Львові хірурги пересадили серце та дві нирки трьом пацієнтам від одного донора. Ним став 28-річний чоловік, який помер від інсульту. Лікарі тиждень боролися за його життя.

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