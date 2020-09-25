В Україні почали продавати ліки від коронавірусу: МОЗ зробило заяву

Інформація про продаж ліків від коронавірусу, яка поширюється в інтернеті, є шахрайською.

Про це попередило в Telegram-каналі Міністерство охорони здоров'я України. Громадян закликали не купувати такі препарати.

"У мережі інтернет почала поширюватися інформація про продаж ліків від коронавірусу в українських аптеках. МОЗ застерігає: ця інформація не відповідає дійсності і поширюється з метою шахрайства", – сказано в повідомленні.

Також в МОЗ зазначили, що існують затверджені протоколи лікування COVID-19, а препарати хворим на коронавірусну інфекцію призначає виключно лікар.

Крім того, в міністерстві застерегли українців від самолікування і закликали звертатися до лікаря у разі погіршення самопочуття.

МОЗ попередило про шахраїв. Telegram-канал Vінздрава України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на спеціалізованих майданчиках і в соцмережах продають "ліки" від коронавірусу, по телефону можна отримати замовляння від вірусу від спадкової цілительки і замовити "консервований захист".

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