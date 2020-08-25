У ВООЗ застерегли від лікування COVID-19 плазмою крові

Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла від використання плазми крові людей, які вилікувалися від COVID-19, для лікування інших пацієнтів.

Про це повідомило AP. Цю заяву зробили після того, як у США дозволили "екстрене застосування" цього препарату для боротьби з коронавірусом.

У публікації зазначено, що такий дозвіл не є рівнозначним визнанню плазми безпечною та ефективною. Дослідження того, як вона працює і чи здатна дійсно допомагати, досі продовжуються.

"Поки результати непереконливі. Зараз усі докази дуже низької якості", – заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан на брифінгу для преси.

Вона зазначила, що ВООЗ вважає плазмову терапію експериментальною і її слід продовжувати вивчати.

Також Свамінатан підкреслила, що лікування важко стандартизувати: плазму потрібно збирати індивідуально, оскільки люди виробляють різні рівні антитіл.

Мартін Ландрі з Оксфордського університету сказав, що терапія з використанням плазми подає "великі надії", але досі немає доказів її ефективності.

"Є величезний розрив між теорією і доведеною користю", – сказав учений.

У ВООЗ заявили, що країни можуть дозволяти використання цього методу, якщо вважають, що користь від нього перевищує ризики, але його доцільність не варто переоцінювати.

Використання плазми людей, які одужали, для лікування хворих – це методика столітньої давності, яка використовувалася для боротьби зі спалахами грипу і кору задовго до вакцинації. Також вона була випробувана зовсім недавно під час спалаху Ебола.

Коли організм стикається з новим вірусом, він виробляє білки, які називають антитілами і які спеціально призначені для боротьби з інфекцією. Антитіла плавають у плазмі – жовтуватій рідкій частині крові. Її збирають у пацієнтів, які одужали від COVID-19, і переливають людям, інфікованим коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терапія плазмою крові може прискорити одужання від COVID-19 до одного тижня. Про це свідчать дані досліджень, які проаналізували й опублікували вчені з Каролінського інституту в Швеції та Інституту охорони здоров'я та соціального забезпечення у Фінляндії.

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