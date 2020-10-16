У ВООЗ назвали єдині ліки, яки допомагають лікувати COVID-19

Єдиним препаратом, ефективність якого під час лікування хворих із важкою формою COVID-19 доведено, є дексаметазон.

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус. Відповідну заяву виклали на сайті організації.

"Нині кортикостероїд дексаметазон, як і раніше, є єдиним терапевтичним засобом, який демонстрував свою ефективність проти COVID-19 у пацієнтів із важким захворюванням", – сказав Гебреєсус.

Він також зазначив, що дослідження Solidarity Therapeutics Trial показали, що два інших препарати, які використовуються в лікуванні коронавірусу, – ремдесивір й інтерферон, – майже не впливають на запобігання смерті від COVID-19 або скорочення часу перебування в лікарні.

Крім того, він зазначив, що в червні ВООЗ перестала досліджувати застосування гідроксихлорохіну під час лікування COVID-19, а в липні припинили дослідження дії комбінації лопінавіру та ритонавіру.

Гебреєсус додав, що є ще багато інших тривалих випробувань терапевтичних засобів, визначених у Дорожній карті досліджень і розробок для COVID-19.

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