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/ Хвороби і лікування

У ВООЗ назвали єдині ліки, яки допомагають лікувати COVID-19

  • У ВООЗ зазначили, що ремдесивір й інтерферон не впливають на запобігання смерті від COVID-19

  • Експерти припинили дослідження деяких препаратів, які вважалися перспективними

22.9т
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Єдиним препаратом, ефективність якого під час лікування хворих із важкою формою COVID-19 доведено, є дексаметазон.

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус. Відповідну заяву виклали на сайті організації.

"Нині кортикостероїд дексаметазон, як і раніше, є єдиним терапевтичним засобом, який демонстрував свою ефективність проти COVID-19 у пацієнтів із важким захворюванням", – сказав Гебреєсус.

Він також зазначив, що дослідження Solidarity Therapeutics Trial показали, що два інших препарати, які використовуються в лікуванні коронавірусу, – ремдесивір й інтерферон, – майже не впливають на запобігання смерті від COVID-19 або скорочення часу перебування в лікарні.

Крім того, він зазначив, що в червні ВООЗ перестала досліджувати застосування гідроксихлорохіну під час лікування COVID-19, а в липні припинили дослідження дії комбінації лопінавіру та ритонавіру.

Гебреєсус додав, що є ще багато інших тривалих випробувань терапевтичних засобів, визначених у Дорожній карті досліджень і розробок для COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше британські вчені з Оксфордського університету дійшли висновку, що дексаметазон знизив смертність у пацієнтів із COVID-19, які перебували на апараті штучної вентиляції легенів.

  • Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус оцінив результати клінічних випробувань дексаметазону під час лікування COVID-19 як науковий прорив.

  • Водночас у ВООЗ порадили призначати дексаметазон з обережністю через його побічні ефекти.

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Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Коронавірус
Особа
Тедрос Аданом Гебреєсус
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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