У кожного п'ятого пацієнта з COVID-19 знаходять розлад психіки – дослідження

Кожен п'ятий пацієнт з COVID-19 протягом трьох місяців стикається з розладами психіки.

Про це повідомило Sky News. Відповідне дослідження провели вчені Оксфордського університету і Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я.

Дослідники проаналізували більше 62 тисяч випадків хворих на COVID-19. Вони з'ясували, що проблеми, які найбільш часто зустрічаються – це тривога, депресія і безсоння.

Доктор Макс Таке, який проводив ці дослідження, зазначив, що наявність психічного розладу слід додати до факторів ризику COVID-19.

Для тих, у кого в анамнезі вже було психічне захворювання, зараження коронавірусом підвищило ймовірність рецидиву або отримання іншого психіатричного діагнозу.

Видання навело приклад 26-річної Олівії Вілсон, яка на власному досвіді відчула тривалий вплив вірусу на психічне здоров'я. Вона розповіла, що до того, як заразилася COVID-19 в березні, була "в хорошому стані", і її психічне здоров'я "не було чимось незвичайним".

Коли вона заразилася вірусом в Квінсі, у неї розвинулися симптоми, що ослабляють здоров'я. Виникли проблеми з диханням, і дівчина не могла ходити протягом місяця, але вона сказала, що лікувалася вдома.

З тих пір її тривога "різко зросла", і вона вперше відчула напад паніки.

"Я боюся, що куди б я не пішла, я заражусь вірусом або передам його будь-клму через незнання", – розповіла Олівія.

Хоча формально дівчині не ставили діагноз психічного захворювання, зараз вона описала себе як "дуже параноїдальну" з нападами безсоння на "тиждень або два", за якими слідували періоди, коли "я тільки сплю".

"Це схоже на смерть, що насувається і нависла над моєю головою, що в якийсь момент я можу повернутися туди, де була", – зізналася дівчина.

Доктор Таке сказав, що неясно, яку роль відіграють непрямі фактори, такі як необхідність самоізоляції протягом декількох тижнів.

Він припустив, що COVID-19 може впливати на мозок – або безпосередньо, як деякі віруси, або через розширення кровоносних судин, коли в організмі виникає запальна реакція.

"Можливо те, що ми спостерігаємо, безпосередньо не пов'язане зі зміною в мозку, а скоріше зі зміною психології людини", – додав Таке.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу згубно вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей. За його словами, це пов'язано з тривогою і страхом, викликаними пандемією.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!