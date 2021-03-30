У Харкові від малярії померла жінка, яка повернулася з Африки

У Харкові від малярії померла жінка 1981 року народження. Напередодні вона місяць подорожувала Танзанією, зокрема відвідувала острів Занзібар, де її кусали комарі.

Під час подорожі туристка не хворіла на малярію, перед поїздкою та під час неї вона не проводила хіміопрофілактику, повідомили в пресслужбі Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України. 14 березня жінка повернулася додому, а вже 19 числа відчула погіршення стану здоров'я.

Харків'янка скаржилася на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7 градуса, однак за допомогою звернулася лише за чотири дні. Тоді її обстежили на наявність коронавірусу, але не малярії.

Хворобу підтвердили наступного дня, 24 березня, коли жінку вже госпіталізували. Було виявлено збудник тропічної малярії та проведено лікувальні заходи, однак врятувати громадянку не вдалося.

За місцем проживання померлої провели епідеміологічне розслідування, фахівці вжили комплекс протиепідемічних заходів. Загалом протягом 2020-2021 років на Харківщині зареєстровано вісім випадків завезення малярії з африканських країн людьми, які не проводили індивідуальну хіміопрофілактику, два з них – летальні.

Нагадаємо, що щеплень проти малярії наразі не існує, єдиний спосіб захиститися від хвороби – отримати перед поїздкою курс профілактичного лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, небезпека хантавірусної інфекції полягає в тому, що у пацієнта немає характерних ознак, які би можна було швидко виявити та встановити діагноз.