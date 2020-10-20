У Британії заразять COVID-19 здорових людей, щоб прискорити розробку вакцини

В експерименті візьмуть участь волонтери віком від 18 до 30 років, у яких немає проблем зі здоров'ям

У Великобританії проведуть експеримент, під час якого здорових людей навмисно заразять COVID-19 для вивчення хвороби і якнайшвидшої розробки вакцини від інфекції.

Про це повідомило Associated Press. У дослідженні візьмуть участь волонтери віком від 18 до 30 років, у яких немає проблем зі здоров'ям.

Підхід, названий дослідженням контрольного зараження, ризикований, але його прихильники кажуть, що він може дати результати швидше, ніж стандартне дослідження, коли вчені чекають, чи захворіють добровольці, які отримали експериментальне лікування.

"До навмисного зараження добровольців відомим людським патогеном ніколи не ставляться легковажно. Однак такі дослідження надзвичайно інформативні щодо перебігу захворювання, навіть такого добре досліджуваного, як COVID-19", – сказав дослідник Пітер Оупеншоу.

На першому етапі дослідження вчені спробують визначити мінімальний рівень впливу, необхідний для виникнення хвороби. Потім вчені будуть використовувати ту ж модель зараження, щоб вивчити, як потенційні вакцини працюють в організмі, як відбувається імунна відповідь організму і можливі методи лікування.

Як повідомила Daily Mail, уряд підтвердив, що Великобританія стане першою країною у світі, яка навмисно заразить здорових добровольців коронавірусом.

Під час випробування, початок якого заплановано на січень 2021 року, волонтери знаходитимуться в спеціалізованій клініці при Королівській лікарні в Лондоні, де їхні симптоми будуть ретельно контролюватися. Результати очікуються в травні 2021 року.

Дослідження контрольного зараження було вперше проведено у 18 столітті вченим Едвардом Дженнером, який піддав восьмирічного сина свого садівника впливу вірусу, щоб встановити, чи ефективна його експериментальна вакцина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна готується до випробувань вакцини європейського виробництва проти COVID-19 на добровольцях. Для участі в тестуванні розглядаються клінічні центри з відповідальними дослідниками в Києві, Вінниці, Львові та Івано-Франківську.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!