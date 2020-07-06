У антисептиків знайшовся смертельний побічний ефект: які засоби небезпечніші

Використання антисептиків, які містять метанол, може привести до важких захворювань і навіть до смерті.

Як повідомляється в звіті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), опублікованому на сайті агентства, останнім часом почастішали випадки отруєння такими антисептиками.

Деякі зразки шкірних препаратів дали позитивний результат на забруднення метанолу. Дана речовина є токсичною і може викликати отруєння при контакті з ним через шкіру або слизову оболонку організму.

Кілька випадків отруєння метанолом привели до сліпоти і навіть смерті людей. FDA рекомендувало відмовитися від покупки небезпечних антисептиків, а при перших симптомах отруєння звертатися за медичною допомогою.

Як пишуть фахівці, метанол може викликати нудоту, головний біль, часткову або повну втрату зору, судому. Значні дози препарату можуть призвести до коми або летального кінця.

Як стверджують дослідники, до найбільшого ризику отруєння метанолом схильні діти, які можуть випадково вжити шкірний антисептик перорально. FDA нагадало про необхідність мити руки з милом протягом не менше 20 секунд після відвідування громадських місць, туалету, чхання і до прийому їжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, занадто часте застосування антисептика може як захистити від вірусів, так і завдати шкоди здоров'ю або викликати побічні ефекти.

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