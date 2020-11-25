У людини близько 2-3 грам цинку, він займає друге місце після заліза в масовій частці в організмі – важливий фрукт, як не крути.

Надходить в складі їжі або препаратів, всмоктується в кишечнику. Цинк входить до складу більше 300 металлоферментів, що беруть участь в різних метаболічних процесах, включаючи синтез і розпад білків, жирів, вуглеводів. Цинк необхідний для процесів клітинного ділення, тому дуже високі концентрації цинку містяться в сперматозоїдах. Цинк відіграє роль в нуклеїновому обміні, процесах транскрипції, імунній системі.

Особливе значення цинк має для останньої. Він підвищує фагоцитарну активність нейтрофілів і макрофагів, активує NK-кілери, модулює секрецію інтерлейкіну-2, підсилює вироблення гамма-інтерферону. Дефіцит цинку супроводжується пригніченням утворення антитіл, зниженням числа лімфоцитів. Для функції Т- і В-лімфоцитів важливу роль відіграє цинквмісний фермент 5-нуклеотидаза, який бере участь у метаболізмі пуринів. Недостатність даного ферменту зустрічається при вродженому дефекті Т-лімфоцитів. Тому в наш неспокійний час без цинку ніяк.

Всі ці механізми дозволяють обґрунтовано включати цинк до складу комплексної терапії для лікування захворювань інфекційної природи. Цинк входить до складу активних центрів лужної фосфатази хондроцитів, беручи участь в процесах кальцифікації кісткової тканини. Цинк є необхідним кофактором метаболізму вітаміну А. Він бере участь у перетворенні каротиноїдів в ретинол.

Цинк потрібен для синтезу апо-ретинол-зв'язуючого білка (апо-РЗБ), однією з найважливіших функцій якого є транспорт метаболіту вітаміну А до органів-мішеней з подальшою рецепцією.

Цинк необхідний для утворення кристалічних форм інсуліну, у вигляді яких відбувається депонування інсуліну В-клітинами підшлункової залози. Він має виражені протизапальні властивості. Крім того, цинк бере участь в процесах загоєння ран за рахунок активації ферментів матриксних металлопротеніаз і лужної фосфатази.

Добова потреба – 12-50 мг. Токсична доза становить 27 грамів в день. Як бачите, щоб отруїтися цинком потрібно прийняти дозу, яка перевищує добову більш ніж в 400 разів. Але все ж побічні ефекти у вигляді нудоти, блювоти можуть спостерігатися починаючи з 225-400 мг на добу. Більшою біодоступностю володіють хелатні форми цинку: цинку піколінат, цинку цитрат, цинку гліцинат.

Автор тексту – лікар, геронтолог Володимир Іваніщев.

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