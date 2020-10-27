Супрун розповіла про небезпеку і непотрібність КТ під час COVID-19

Іонізуюче випромінювання, яке людина отримує під час процедури комп'ютерної томографії (КТ), може пошкодити ДНК і збільшити ризик захворіти на рак.

Про небезпеку КТ розповіла у Facebook колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона зазначила, що зараз через COVID-19 лікарі призначають КТ, коли це дослідження абсолютно не потрібне.

"Чому про це не говорять самі лікарі й ті заклади, які роблять КТ всім і всюди просто так, без усяких на те причин? Навіщо говорити про ризики й непотрібність процедури, якщо пацієнти платять за це гроші зі своєї кишені", – пояснила Супрун.

За її словами, іонізуюче випромінювання під час рентгену й КТ може пошкоджувати ДНК людини.

"Його дія може пошкоджувати ДНК, і хоча ваші клітини відновлюють більшу частину завданих збитків, це не завжди відбувається повністю. Результатом цього можуть бути мутації ДНК, які з часом можуть збільшувати ризик мати рак", – повідомила медикиня.

Вона зазначила, що КТ, як і будь-які види медичних втручань, перш за все передбачає оцінку очікуваної ефективності та пов'язаних із ним ризиків.

Що показує КТ

Супрун зазначила, що знімок КТ фактично не впливає на тактику лікування й не сприяє швидкості одужання.

Крім того, результат дослідження не є визначальним в ухваленні рішення про госпіталізацію в разі ускладнення перебігу хвороби. Для цього є безліч інших індикаторів.

"Тому в результаті ви не отримаєте жодної користі від проведеного дослідження, крім додаткової дози радіації та зайвих грошових витрат", – зауважила лікарка.

Чи збільшує КТ ризик раку?

За словами колишньої міністерки, учені досі не мають однозначної відповіді, чи збільшує КТ ймовірність виникнення раку, тому що не вистачає даних. Але більшість все ж переконана в тому, що це можливо. Особливо це стосується людей, які вже лікувалися від раку. Часте використання КТ надалі може збільшувати ризики появи інших видів раку в майбутньому.

"Сукупний вплив випромінювання від КТ поступово додається до базового ризику мати рак. Просто уявіть, що з кожним КТ ви збільшуєте свої шанси мати рак", – сказала Супрун.

Коли варто робити КТ і рентген під час COVID-19

Дослідження не варто робити для первинної діагностики COVID-19. Тестування на наявність вірусу залишається єдиним специфічним методом діагностики. Завжди потрібне підтвердження тестом, навіть якщо знімок показує зміни.

За словами медикині, знімок також навряд поліпшить клінічні результати в разі хвороби, тобто зробите ви його чи ні – одужання не настане швидше.

"Робити КТ або рентген рекомендується госпіталізованим (!) пацієнтам із важким перебігом хвороби, які мають конкретні клінічні показання до КТ, наприклад задишку або наявність супутньої патології" – заявила Супрун.

Вона зауважила, що в жодному протоколі лікування COVID-19 у разі легкого перебігу хвороби немає рекомендації робити КТ, щоб дізнатися, що ж там відбувається в легенях.

"Якщо ви пацієнт – ніколи не поспішайте призначити собі самостійно КТ або будь-який інший тест, не проконсультувавшись із лікарем. І навіть поради лікаря намагайтеся сприймати обдумано", – написала медикиня.

Вона також порекомендувала не соромитися перепитати лікаря, чи можна замінити КТ на інший спосіб діагностики, наприклад цифровий рентген, МРТ або УЗД.

"Якщо ви лікар – пояснюйте пацієнтам, що КТ не є помічним у разі легкого перебігу COVID-19, говоріть про ризики для здоров'я та радіацію у разі використання цього методу діагностики хаотично і коли завгодно. І в кінцевому результаті не призначайте своїм пацієнтам КТ навмання й без медичних на це свідчень", – резюмувала Супрун.

Під час КТ людина отримує дозу іонізуючого випромінювання Facebook Уляни Супрун

КТ збільшує ризик захворіти на рак Facebook Уляни Супрун

Дослідження призначають у крайньому разі Facebook Уляни Супрун

Як писав OBOZREVATEL, лікар пояснив, чому COVID-19 не завжди можна виявити на КТ. На ранніх стадіях COVID-19 комп'ютерна томографія (КТ) легенів показує не бактеріальну пневмонію, а набряк, викликаний накопиченням гіалуронової кислоти.