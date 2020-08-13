В Україні виявили сибірську виразку: у МОЗ назвали симптоми при зараженні

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, як саме можна заразитися сибіркою, а також назвали симптоми при захворюванні.

Зараження відбувається в результаті проникнення збудника через пошкоджену шкіру, слизову оболонку або укуси комах, повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook.

У МОЗ розповіли про симптоми сибірської виразки. Фото slovoidilo.ua

Також наголошується, що не виключена можливість зараження через контамінований збудником грунт або предмети.

При цьому від людини до людини захворювання не передається.

У ЦГЗ підкреслили, що середня тривалість інкубаційного періоду становить 2-3 дня, також можливі коливання від кількох годин до 14 діб.

Симптоми при захворюванні на сибірку

Хвороба начитається гостро. У перші ж години температура тіла різко підвищується до 38-40 градусів і виникає слабкість. Ділиться вона на кілька форм:

Сибірка на шкірі

Сильний головний біль.

Висока температура.

Загальне нездужання.

Карбункул з швидким наростанням набряку і свербіння.

Сибірка легеневої форми

Сильні колючі болі в грудях.

Задуха.

Сибірка кишкової форми

Діарея з домішками крові.

Ріжучі болі в животі.

Блювота з домішкою крові.

У ЦГЗ закликають при найменшій підозрі на будь-яку з форм захворювання необхідна негайна госпіталізація. Сибірська виразка має важкий перебіг і може привести до смерті.

Як зменшити ризик захворіти на сибірку

У відомстві перелічили поради щодо профілактики інфікування:

купуйте м’ясо та м’ясопродукти лише в місцях, де якість продуктів контролюють;

люди, які переробляють та реалізують м’ясо чи будь-яку тваринницьку сировину, зобов’язані дотримуватися гігієнічних норм;

виконання ветеринарно-санітарних правил під час догляду за тваринами;

забій домашньої худоби лише з дозволу ветпрацівників;

упорядковане захоронення трупів тварин;

ветеринарний контроль хутряної та шкіряної сировини;

контроль захворюваності тварин;

знищення заражених трупів тварин;

щеплення тварин проти сибірки;

отримання особами, які мали контакт із хворими тваринами або сировиною, екстреної профілактики.

Facebook ЦГЗ

Facebook ЦГЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області підтверджено випадок зараження сибірською виразкою. Пацієнт, який займався скупкою тварин, відчув перші симптоми 3 серпня, але до лікаря звернувся тільки 7 серпня.