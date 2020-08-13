В Україні виявили сибірську виразку: у МОЗ назвали симптоми при зараженні

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, як саме можна заразитися сибіркою, а також назвали симптоми при захворюванні.
Зараження відбувається в результаті проникнення збудника через пошкоджену шкіру, слизову оболонку або укуси комах, повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook.
У МОЗ розповіли про симптоми сибірської виразки. Фото slovoidilo.ua
Також наголошується, що не виключена можливість зараження через контамінований збудником грунт або предмети.
При цьому від людини до людини захворювання не передається.
У ЦГЗ підкреслили, що середня тривалість інкубаційного періоду становить 2-3 дня, також можливі коливання від кількох годин до 14 діб.
Симптоми при захворюванні на сибірку
Хвороба начитається гостро. У перші ж години температура тіла різко підвищується до 38-40 градусів і виникає слабкість. Ділиться вона на кілька форм:
Сибірка на шкірі
Сильний головний біль.
Висока температура.
Загальне нездужання.
Карбункул з швидким наростанням набряку і свербіння.
Сибірка легеневої форми
Сильні колючі болі в грудях.
Задуха.
Сибірка кишкової форми
Діарея з домішками крові.
Ріжучі болі в животі.
Блювота з домішкою крові.
У ЦГЗ закликають при найменшій підозрі на будь-яку з форм захворювання необхідна негайна госпіталізація. Сибірська виразка має важкий перебіг і може привести до смерті.
Як зменшити ризик захворіти на сибірку
У відомстві перелічили поради щодо профілактики інфікування:
купуйте м’ясо та м’ясопродукти лише в місцях, де якість продуктів контролюють;
люди, які переробляють та реалізують м’ясо чи будь-яку тваринницьку сировину, зобов’язані дотримуватися гігієнічних норм;
виконання ветеринарно-санітарних правил під час догляду за тваринами;
забій домашньої худоби лише з дозволу ветпрацівників;
упорядковане захоронення трупів тварин;
ветеринарний контроль хутряної та шкіряної сировини;
контроль захворюваності тварин;
знищення заражених трупів тварин;
щеплення тварин проти сибірки;
отримання особами, які мали контакт із хворими тваринами або сировиною, екстреної профілактики.
Facebook ЦГЗ
Facebook ЦГЗ
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області підтверджено випадок зараження сибірською виразкою. Пацієнт, який займався скупкою тварин, відчув перші симптоми 3 серпня, але до лікаря звернувся тільки 7 серпня.
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